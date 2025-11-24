Analizan retos para la elección del Poder Judicial Local en 2027; apuestan a la capacitación

Guanajuato, Guanajuato.- El sistema Judicial del estado de Guanajuato enfrenta una serie de retos por la complejidad de su composición, pues conviven juzgados del Nuevo Sistema Penal Acusatorio con lo que queda del sistema penal tradicional y hay entidades que se rigen por leyes federales y otras por leyes locales.

El objetivo fue abrir un espacio concebido para el diálogo informado y la reflexión responsable en torno a la elección judicial local 2026–2027 en el estado de Guanajuato.

Los anteriores fueron los principales elementos desarrollados este lunes en la Jornada de Conferencias “Construyendo la elección judicial local en Guanajuato”, organizadas por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG). Fue un espacio de análisis especializado dirigido a profesionales, académicos y ciudadanos interesados en los procesos de justicia electoral.

Acudieron estudiantes y profesionales del derecho, representantes de partidos políticos y público en general.

Brenda Canchola Elizarraraz, consejera presidenta del IEEG, manifestó que el proceso electoral que a celebrarse en 2027 en el estado “será un punto clave para demostrar una vez más la importancia de contar con instituciones electorales sólidas, capaces de responder a las nuevas necesidades del país”. Agregó:

“Recordemos que la democracia no se constriñe a la realización de elecciones, así como la impartición de justicia no se agota con la existencia de juzgados y tribunales, ambas actividades comprenden un irrestricto respeto a los principios no negociables de imparcialidad e independencia, así como el respeto a las libertades ganadas, a los derechos humanos de todas las personas y al equilibrio que brinda la división de poderes”.

Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Guanajuato, expresó que es fundamental e indispensable fomentar el diálogo entre las autoridades con el fin de intercambiar perspectivas y escuchar criterios técnicos y democráticos que garanticen que la elección de las personas juzgadoras se lleve a cabo de manera equitativa, organizada y representativa.

El consejero electoral y presidente de la Comisión de Vinculación, Eduardo Joaquín del Arco Borja, refirió que la elección judicial invita a redoblar esfuerzos de coordinación “y a mantenernos preparados para responder con solvencia a los retos que ello implica”. Resaltó que el IEEG es una institución preparada para participar en el proceso.

Pedro Pablo Chirinos Benítez, encargado de despacho de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del INE, comentó que con la planeación que realiza el IEEG se tendrá éxito en la organización de la elección judicial del año 2027.

La primera conferencia fue “Distribución territorial de los órganos jurisdiccionales locales”, a cargo del Magistrado Presidente Héctor Tinajero Muñoz, titular del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Guanajuato.

El abogado presentó una descripción general de la composición del sistema de justicia en el estado de Guanajuato, tanto en sus órganos de justicia civil como penal, así como sus elementos administrativos. Destacó que se debe hacer un análisis a partir de la comprensión de la estructura operativa del Poder Judicial para la homologación de ley estatal con la federal y de ahí derivar los elementos que deben ser considerados para la elección.

Resaltó que las y los integrantes del Poder Judicial ocupan sus posiciones a través de estrictos procesos de selección. Recalcó que han recibido capacitación y que se actualizan y debe ser esa formación la que persiste hacia el modelo de elección de jueces y magistrados.

Siguió la ponencia “Marco geográfico electoral y su relevancia en los procesos electorales locales judiciales”, impartida por Alejandro Sosa Durán, director ejecutivo del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, quien detalló los elementos de organización y los retos a enfrentar en un proceso que no sólo implica la elección de jueces locales, sino también la otra mitad de jueces federales que sirven en la entidad, además de que se empata con las elecciones de puestos de representación popular.

Estuvieron presentes las consejeras electorales, Blanca Marcela Aboytes Vega, María Concepción Esther Aboites Sámano y Nora Maricela García Huitrón; el consejero electoral, Luis Gabriel Mota; la secretaria ejecutiva, Indira Rodríguez Ramírez.

Además, diputaciones locales; autoridades del INE, del Poder Judicial del Estado, del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato; representantes de partidos políticos, de organizaciones civiles; estudiantes de universidades, así como medios de comunicación.