Justicia por robo y homicidio: a 11 meses del crimen, dan 20 años de cárcel a joven

Valle de Santiago, Guanajuato.- Con evidencia sólida, la Fiscalía General del Estado logró una sentencia condenatoria en procedimiento abreviado de 20 años y 2 meses de prisión contra JUAN SANTIAGO “N”, al ser encontrado culpable de homicidio, tentativa de homicidio, robo y delitos contra la salud. La resolución judicial fue emitida luego de que el acusado reconociera su responsabilidad penal en los hechos ocurridos en la comunidad de Las Raíces, municipio de Valle de Santiago.

El 3 de enero de 2025, en dicha comunidad, JUAN SANTIAGO “N”, se trasladaba en motocicleta cuando interceptó a dos hombres que trabajaban en unas parcelas y los amenazó con un cuchillo, exigiéndoles sus pertenencias. Tras despojarlos de sus objetos personales, el agresor atacó a ambos con el arma blanca; una de las víctimas sufrió heridas graves en el abdomen y la espalda, que lamentablemente le causaron la muerte al día siguiente.

Posteriormente, el 7 de enero de 2025, durante un operativo sobre la carretera Salamanca–Valle de Santiago, elementos de la Policía Municipal ubicaron una camioneta reportada como robada. Al detener al conductor, se identificó como JUAN SANTIAGO “N”, a quien se le aseguró un arma de fuego artesanal, cartuchos y sustancias ilícitas. En el interior del vehículo fueron encontrados documentos personales de una de las víctimas, lo que permitió establecer su participación en los hechos delictivos.

Gracias al trabajo de investigación del Ministerio Público, en coordinación con las autoridades policiales, se obtuvo la evidencia suficiente para sustentar la responsabilidad penal del acusado. En consecuencia, el juez dictó la sentencia de cárcel.