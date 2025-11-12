Sobre la edad de la Plaza de Toros “Revolución”

Texto y fotos: Juan José López Luna y ADP.

Sin el ánimo de crear polémica ni discusión, el presente texto será únicamente para informar a los nuevos aficionados a la fiesta brava sobre la historia de la plaza de toros “Revolución”, ahora que asistirán al histórico cartelazo que la empresa dueña ha conformado para el 15 de Noviembre con el torero ídolo de Irapuato Diego Silveti, la máxima figura del toreo mundial el peruano Andrés Roca Rey y el Huracán moreliano Issac Fonseca con un encierro de Mimiahuapam.

ERA PARTE DE UN FUTURISTA COMPLEJO DEPORTIVO

La plaza de toros, inicialmente formaba parte de un ambicioso y futurista complejo deportivo y recreativo llamado “Revolución” el cual albergaría el primer estadio de fútbol hecho de cemento, un frontón, una alberca olímpica, 2 campos de fútbol amateur, un campo de béisbol, la plaza de toros, un teatro al aire libre, juegos infantiles, jardines y zonas de recreo junto con un amplio vivero, todo con el nombre alusivo a la gesta revolucionaria de 1910.

Para que se den una idea, los terrenos donados por Don Martín Zuloaga ese año del 36 eran todo lo que hoy el hospital general, estadio Irapuato, parque Irekua, hospital del IMSS, escuela Revolución, colonia Las Palomas, preparatoria Oficial (ENMSI), campo “Revolución” 2, salones de fiestas y plaza comercial, Burger King, y la plaza de toros, o lo que es lo mismo; de Guerrero a Calza de los Chinacos y del Blv. Lázaro Cárdenas a Av. Reforma.

NACE EN 1936, EN 37 Y 38 SE DAN 7 CORRIDAS Y EN 1940 LA BAUTIZAN

La construcción de la plaza de toros comenzó en el mismo año 36 y para 1937 ya estaba erigida a la mitad, lo que hoy es numerados de sol y sombra, estando así se dieron 6 corridas formales, a saber; en la primera alternaron Pepe Ortiz “El Orfebre tapatío” y Ricardo Torres, con un encierro de Albaserrada, siendo Ortiz el primer torero en cortar 1 oreja, era el 29 de Agosto.

Luego hubo otra corrida el 16 de Septiembre con otro mano a mano pero de Fermín Rivera con Gregorio García y 6 toros de Galindo, Fermín cortó 3 0rejas y rabo y Gregorio 1, después un 24 de Octubre el tercer mano a mano David Liceaga y “El Torero de México” Alberto Balderas lidiaron un encierro de San Mateo, 2 orejas y rabo para Alberto y 2 orejas a David, que tuvieron un agarrón en banderillas.

Hasta el 12 de Enero de 1938 hubo otro mano a mano entre Fermín Espinosa “Armillita” y José González “Carnicerito de México” con 6 toros de La Punta, 3 orejas y rabo cortó Fermín y 2 orejas José, para el 6 de Febrero se organizó un festejo a beneficio del matador irapuatense Arcadio Ramírez “Reverte Mexicano”, el cartel fue Andrés Blando, “El Temerario de Puebla” y Rafael Salas, resultando éste último herido, con lo que fue la primer cornada en este ruedo.

Para el 20 de Febrero dieron otra corrida con toros de J. Mechán y los lidiaron el rejoneador portugués Simao Da Veiga y a pie Fermín Rivera y Arturo Álvarez “El Vizcaíno”, sin embargo acaba de aparecer un cartel del 5 de Mayo de 1938 donde alternaron El Tigre de Guanajuato Juan Silveti, Jesús Solórzano y Paco Gorráez con 6 toros de La Punta, aunque la duda está en que dice; plaza de toros de Irapuato y ninguna de las 3 plazas que ha tenido esta ciudad sea llamado así.

En Octubre de 1882 se estrenó la plaza de toros “ La Constancia en lo que hoy es 5 de Febrero y Revolución, luego en 1900 fue levantada la plaza “ La Estación” a un costado de la estación del ferrocarril, con lo que muy factiblemente llamaron provisionalmente plaza de toros Irapuato a la hoy “Plaza Revolución”.

Luego el Gobernador Enrique Fernández ordenó la terminación de la plaza, por ello la otra mitad de gradas(angostas) es distinta a las primeras(anchas) su cupo fue para 9 mil personas, pero en lo que son las ventanillas y la azotea se pusieron gradas de madera aumentando a 12 mil la capacidad. Con la idea de que todo el conjunto se llamaran “Revolución”, alusivo al movimiento armado de 1910 y porque al presidente de México Lázaro Cárdenas iba a inaugurarlo todo justo el 20 de Noviembre del 1940, pero “Tata” Lázaro no pudo por tener evento en México y se cambió la fecha para el 24 de Noviembre.

El cartel fue un mano a mano de los 2 figurones Fermín Espinosa “Armillita” y Lorenzo Garza con toros de La Punta, siendo desde entonces bautizado el coso como “Revolución y quedando la tradición de una corrida cada 20 de Noviembre.

De la corrida, aquello fue un fiestón y un llenazo porque todos querían ver el mano a mano de “Armillita” y Garza, fue un agarrón tremendo porque Fermín bordó el toreo con su sello y cortó 4 orejas y rabo, pero Garza, que primero armó una gran bronca, en el último toro se inspiró y cortó orejas y rabo, y al final la locura y todo mundo salió toreando. Así es como la plaza actual cumple 85 años bautizada como “Revolución”, pero de nacida 88 años.

SE NECESITA UN EXTENSO LIBRO PARA RELATAR SU LARGO HISTORIAL

En todos esos años y pese a que por ser Irapuato provincia, la plaza fue considerada por muchos años de primera categoría en su ruedo toreaban las máximas figuras del toreo mexicano y español escribiéndose páginas de oro e históricas, de las cuales se necesita un extenso libro para detallarlas, pero baste decir que los 2 únicos matadores de toros nacidos en Irapuato han toreado en esta plaza; Arcadio Ramírez “Reverte Mexicano” y Diego Silveti.

Ha sido escenario de 5 alternativas oficiales; Amado Ramírez “El Loco” el 20 de Noviembre de 1954, Antonio Lomelín el 20 de Noviembre de 1967, Mariano Ramos el 20 de Noviembre de 1971, “El Rey” David Silveti el 20 de Noviembre de 1977 y Alejandro Silveti el 21 de Marzo de 1988. Y que los toreros que conforman las 2 dinastías con 4 generaciones únicas en el mundo; los Silveti y los “Armillita” han plasmado su arte en este ruedo.

“Sería muy tedioso narrar las corridas por fecha que se han realizado en esta vieja e histórica plaza, por lo que sólo contaré que “El Monstruo de Córdoba” Manuel Rodríguez “Manolete”, escogió a la plaza “Revolución” para 3 veces, cosa que en ninguna plaza de provincia hizo(sólo en la plaza México), la primera el 12 de Enero de 1946 alternó con el compadre Silverio Pérez, Rafael Vega de los Reyes “Gitanillo de Triana”y Jesús Guerra “Guerrita” con toros de La Punta, “Manolete” cortó orejas y rabo enloqueciendo al público, pero salió Silverio y le bordó un faenón al toro “Rebocero” y le cortó orejas, rabo y pata, y aquello fue la locura para los aficionados.

Luego el 20 de Noviembre de ese mismo año, regresó Manuel para alternar con Lorenzo Garza y Luciano Contreras y toros de La Punta, el torero español sólo cortó una oreja, Luciano nada y Garza salió a hombros con orejas y rabo y la tercera el 15 de Febrero del 47, alternó con Jesús Solórzano y Luis Procuna con toros de la Punta”. Ese año en Linares España lo mató “Islero” de Miura.