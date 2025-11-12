IMSS recuerda que sus trámites son gratuitos y sin intermediarios

México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reiteró que todos los trámites ante la institución son gratuitos y personalizados, por lo que las personas interesadas pueden realizarlos sin necesidad de intermediarios para acceder a los servicios y prestaciones que otorga.

El IMSS en Guanajuato informó que la población derechohabiente tiene derecho a recibir atención médica y administrativa conforme a la Ley del Seguro Social, y que al cumplir con los requisitos establecidos no requiere de la intervención de terceros.

Asimismo, precisó que los procesos de contratación de personal están normados, por lo que nadie puede ofrecer o gestionar empleos a nombre del Instituto. Recomendó a la ciudadanía evitar caer en manos de personas que ofrecen “ayuda” para realizar estos trámites, ya que podrían afectar sus intereses.

El Instituto recordó que ningún trabajador o personal está autorizado para solicitar pagos, y pidió denunciar ante las autoridades institucionales cualquier irregularidad.

Los trámites y servicios del IMSS pueden realizarse a través de su aplicación móvil, en el sitio web oficial www.imss.gob.mx

o de forma presencial en las Unidades de Medicina Familiar y Subdelegaciones.