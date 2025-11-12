“Las vallas son para proteger la vida de las personas”: presidenta de México

A propósito del ‘blindaje’ del Palacio Nacional, la mandataria expresó que es una medida para prevenir que los grupos de protesta utilicen artefactos “peligrosos y fuego”

Daniela Solórzano12 noviembre, 2025

 

México.- “Las vallas son para proteger la vida de las personas”, declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum a propósito del ‘blindaje’ en el Palacio Nacional. La mandataria expresó que las vallas sirven para prevenir que los grupos utilicen artefactos “peligrosos y fuego”, además de enfrentamientos entre civiles y personal de seguridad.

En los próximos días se llevarán a cabo dos manifestaciones, por un lado, la Generación Z el 15 de noviembre y, por otro lado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE) el 13 y 14. Por lo que se ordenó amurallar el palacio con placas de metal, que es una acción de años atrás, señaló Sheinbaum.

Pese a que el gobierno morenista promueve la libre expresión y el uso de derechos como las manifestaciones, la presidenta expresó que es necesario investigar a los presuntos agitadores del movimiento Generación Z, recalcando que “hay unos cuantos mayores de edad que no necesariamente son de esta generación, que realmente utilizaron la convocatoria o la promovieron desde el principio… aquí ya se convirtió en una manifestación de la oposición”.

Al parecer, a la presidente le parece ‘extraño’ que se esté llevando a cabo la marcha de la CNTE justo cuando ya se había hecho el llamado a la marcha de la Generación Z.

