Sismos de magnitud 5.2 y 5.0 sacuden Guatemala este 10 de noviembre

Guatemala.- Dos sismos de magnitud 5.2 y 5.0 fueron registrados durante la mañana de este martes 10 de noviembre en Guatemala, con epicentros en el océano Pacífico, de acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

El primer movimiento ocurrió aproximadamente a las 08:54 horas, mientras que el segundo fue registrado a las 09:23 horas. Ambos fueron percibidos en distintos puntos del territorio guatemalteco.

¿Dónde ocurrieron los sismos de hoy en Guatemala?

De acuerdo con los reportes de INSIVUMEH, los dos movimientos tuvieron su región epicentral en el océano Pacífico.

Entre las zonas donde fueron sensibles se encuentran los departamentos de Escuintla, Santa Rosa, Sacatepéquez y Guatemala, entre otros.

Los movimientos fueron objeto de seguimiento por parte de las autoridades de protección civil, que mantienen el monitoreo para identificar posibles afectaciones.

USGS reporta sismo de magnitud 5.6 frente a Guatemala

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un movimiento de magnitud 5.6, localizado aproximadamente a 43 kilómetros al sur de Puerto San José, frente a la costa del Pacífico guatemalteco.

El registro internacional señala que ocurrió a las 14:54 horas UTC, equivalentes aproximadamente a las 08:54 horas de Guatemala, con una profundidad de 35 kilómetros.

Las mediciones de INSIVUMEH y USGS presentan diferencias en la magnitud y otros parámetros, debido a sus respectivos métodos de análisis.

¿Se reportaron daños por los sismos en Guatemala?

Hasta los reportes consultados, no se habían informado víctimas ni daños importantes relacionados con los movimientos telúricos.

Las autoridades continuaban con el seguimiento de la actividad sísmica para conocer si existían afectaciones en las zonas donde fueron percibidos los temblores.