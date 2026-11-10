Enfrentamiento en la León-Salamanca deja Guardia Nacional muerto

Al parecer, un enfrentamiento entre hombres armados y los elementos de seguridad terminó con la baja de uno de ellos, hay civiles heridos y varios detenidos

Redacción Notus10 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Una presunta persecución entre Guardia Nacional y hombres armados provocó el cierre total hacia Irapuato en la carretera federal León–Salamanca, a la altura de Nueva Colonia Copalillo. El ataque dejó al parecer un elemento de la Guardia sin vida, al menos dos civiles heridos y varios detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento inició en la comunidad de La Aldea, en Silao. Presuntos agresores armados habían atacado a los uniformados, por lo que éstos respondieron. El conflicto continuó pasando por Romita y luego hacia Irapuato.

Hasta el momento no hay información oficial que confirme la baja federal, los lesionados y posibles detenciones. Sin embargo, los hechos supuestamente derivaron del arribo de un comando armado a la comunidad silaoense y varios domicilios baleados.

Redacción Notus10 noviembre, 2026

Redacción Notus

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