Enfrentamiento en la León-Salamanca deja Guardia Nacional muerto

Irapuato, Guanajuato.- Una presunta persecución entre Guardia Nacional y hombres armados provocó el cierre total hacia Irapuato en la carretera federal León–Salamanca, a la altura de Nueva Colonia Copalillo. El ataque dejó al parecer un elemento de la Guardia sin vida, al menos dos civiles heridos y varios detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento inició en la comunidad de La Aldea, en Silao. Presuntos agresores armados habían atacado a los uniformados, por lo que éstos respondieron. El conflicto continuó pasando por Romita y luego hacia Irapuato.

Hasta el momento no hay información oficial que confirme la baja federal, los lesionados y posibles detenciones. Sin embargo, los hechos supuestamente derivaron del arribo de un comando armado a la comunidad silaoense y varios domicilios baleados.