Levantan paro en módulos del INE en Guanajuato

Los trabajadores dialogaron con el Consejo General y llegaron a acuerdos para mejorar las condiciones laborales

Velio Ortega10 noviembre, 2026

Guanajuato, Guanajuato.-  El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció una serie de compromisos en materia salarial, técnico-operativa y administrativa, orientados a mejorar las condiciones laborales del personal de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), así como fortalecer las condiciones en las que se brinda atención a la ciudadanía.

A partir de hoy, el servicio a la ciudadanía se brinda con regularidad en todos los Módulos de Atención Ciudadana del país, entre ellos los 42 que hay en Guanajuato.

la Consejera Presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García; la Consejera Electoral, Carla Humphrey Jordan; y los Consejeros Electorales Arturo Castillo Loza y Arturo Chávez López, recibieron AYER a una Comisión de ocho personas de los Módulos de Atención Ciudadana, con la finalidad de dialogar y establecer acuerdos y compromisos de ambas partes.

En materia salarial se contempla establecer en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027 un incremento de al menos 6 % al sueldo bruto mensual del personal de los MAC con nivel FA1 y de las plazas de Honorarios Permanentes nivel 2701 de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. Asimismo, se revisará la viabilidad de alcanzar un incremento de entre 8 % y 12 %, además de analizar la renivelación de las personas Responsables de Módulo, conforme a la disponibilidad presupuestal.

En el ámbito técnico-operativo y administrativo, los compromisos incluyen establecer el horario de atención los días sábado de 8:00 a 13:00 horas; revisar el reconocimiento de antigüedad del personal del Instituto a partir del primer día de labores del régimen de contratación como honorarios eventuales o permanentes desde el primer año laboral; fortalecer la seguridad de los módulos itinerantes y realizar diagnósticos sobre las condiciones laborales y de accesibilidad de los MAC en cada entidad.

Asimismo, se respetarán los 30 minutos destinados al consumo de alimentos y/o descanso dentro del horario laboral; reiterar el apoyo de situaciones críticas que presente el personal de los MAC a fin de evaluar el otorgamiento de los días considerados como licencias con goce de sueldo en el momento que sea requerido por situaciones de fuerza mayor; garantizar que la realización de las actividades del personal de los MAC y de carácter institucional se lleven a cabo conforme a las necesidades y requerimientos institucionales y conforme a la normatividad vigente.

También acordaron revisar y analizar conforme a la disponibilidad presupuestal un incremento a los gastos de campo para el personal de los MAC Itinerantes; reiterar que los días de asueto no pueden ser considerados como días de descanso; se revisará y analizará la factibilidad de que los traslados de los MAC Itinerantes sean estandarizados en los tiempos que conlleva su trayecto.

A partir de hoy el servicio a la ciudadanía se brinda con regularidad en todos los Módulos de Atención Ciudadana del país. En Guanajuato hay 42 módulos que ya operan regularmente.

Velio Ortega10 noviembre, 2026

Velio Ortega

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