Sismo de magnitud 6.5 sacude Guerrero; se siente en varios estados… Información preliminar

Guerrero.- Un sismo de magnitud aproximada de 6.5 se registró la mañana de este viernes a las 7:58 horas, con epicentro localizado a 46 kilómetros de Acapulco de Juárez, Guerrero, lo que provocó que el movimiento fuera percibido en distintas zonas del estado y en otras entidades del centro y sur del país.

El temblor activó protocolos de prevención y revisión por parte de autoridades estatales y municipales, mientras cuerpos de emergencia iniciaron recorridos para descartar afectaciones en viviendas, infraestructura carretera y servicios básicos.

Hasta el momento, no se reportan de manera oficial personas lesionadas ni daños mayores, aunque se mantiene el monitoreo ante la posibilidad de réplicas. En Acapulco y municipios cercanos, algunos habitantes evacuaron de forma preventiva inmuebles y zonas costeras.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a seguir las recomendaciones de seguridad ante cualquier eventualidad sísmica.