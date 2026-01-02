Sismo de magnitud 6.5 sacude Guerrero; se siente en varios estados… Información preliminar

El sismo se registró a las 7:58 de la mañana y fue percibido en varias regiones del estado; autoridades activaron protocolos de Protección Civil

Redacción Notus2 enero, 2026

Guerrero.- Un sismo de magnitud aproximada de 6.5 se registró la mañana de este viernes a las 7:58 horas, con epicentro localizado a 46 kilómetros de Acapulco de Juárez, Guerrero, lo que provocó que el movimiento fuera percibido en distintas zonas del estado y en otras entidades del centro y sur del país.

El temblor activó protocolos de prevención y revisión por parte de autoridades estatales y municipales, mientras cuerpos de emergencia iniciaron recorridos para descartar afectaciones en viviendas, infraestructura carretera y servicios básicos.

Hasta el momento, no se reportan de manera oficial personas lesionadas ni daños mayores, aunque se mantiene el monitoreo ante la posibilidad de réplicas. En Acapulco y municipios cercanos, algunos habitantes evacuaron de forma preventiva inmuebles y zonas costeras.

Protección Civil reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a seguir las recomendaciones de seguridad ante cualquier eventualidad sísmica.

