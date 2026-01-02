Destina Guanajuato más de 86 mdp para modernizar mercados y tianguis

El programa “Mi Plaza” impulsó en 2025 la construcción, rehabilitación y equipamiento de mercados en más de 10 municipios, fortaleciendo el comercio popular y el empleo familiar

Redacción Notus2 enero, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Con una inversión superior a los 86.4 millones de pesos, el Gobierno de la Gente destinó recursos del programa Mercados y Tianguis de la Gente “Mi Plaza”, para la mejora, construcción, rehabilitación y equipamiento de mercados en el 2025.

La administración estatal encabezada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, reafirma su compromiso con el comercio popular, llevando desarrollo a cada rincón para generar prosperidad familiar y mantener viva la identidad guanajuatense.

La Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, destacó la importancia del comercio popular por su aportación a la economía local por el volumen de empleo que genera en beneficio de las familias guanajuatenses.

En el 2025, destaca la construcción del Mercado en Plaza del Carmen Purísima del Rincón y la rehabilitación de la Plaza Pública Victoria en Uriangato, del Mercado Barahona en Salamanca, del Mercado Hidalgo en Irapuato, del Mercado San Miguel en Tarimoro, de la nave 1 del Mercado Hidalgo en San Luis de la Paz, del Mercado Morelos en Celaya, del Mercado Hidalgo en Romita, del Mercado Luis H. Ducoing, del Mercado San Francisco del Rincón y Mercado Benito Juárez, San Diego de la Unión.

Además, se invirtieron más de 10.6 millones de pesos para equipamiento productivo, imagen comercial y formación empresarial.

A través de este programa, se impulsan obras que modernizan la infraestructura física productiva, imagen comercial, identidad local y cultural de los centros de abasto popular, así como equipamiento productivo como mobiliario, equipo y herramienta.

Villaseñor Aguilar agregó con estas acciones se dignifican espacios para locatarios y consumidores, fomentando empleo, seguridad y mayor afluencia de clientes.

En Guanajuato operan 269 mil unidades económicas, donde el comercio representa el 48.3% y emplea a más de 108 mil personas. Destacan 440 tianguis, 129 mercados públicos y 4 centrales de abasto que albergan a 106 mil comerciantes.

El programa “Mi Plaza” revitaliza estos espacios que son pilares de la economía en el estado para mejorar los ingresos y calidad de vida de las familias que se dedican a esta actividad.

