Reyes Magos llegan al ZooIra para recibir cartas y sonrisas de la niñez

Irapuato, Guanajuato.- Melchor, Gaspar y Baltazar estarán presentes en el Zoológico de Irapuato y recibirán las cartas de los niños visitantes, además de que se podrán tomar fotos con ellos.

Se informó en el ZooIra, que el acceso será gratuito los días 5 y 6 de enero, para los niños de hasta 1.40 metros de estatura.

El día 5 de enero, desde las 10 de la mañana se regalará una cartita a los niños, para que ahí puedan llenarla y entregársela a los Reyes Magos, quienes estarán desde las 11 de la mañana a la 1 de la tarde.

Ahí podrás tomarte fotos con ellos y entregarles tu carta.

También se ha confirmado que el día 6 de enero la entrada es gratis también para niños de hasta 1.40 metros de estatura y a los primeros 500 niños que lleguen al parque, se les entregará un regalito.

Así que ya lo sabes, los Reyes Magos estarán en el ZooIra y podrás tomarte una foto con ellos, además de disfrutar de un día naturalmente divertido con los más de 500 animales de 120 especies y atractivos como la tirolesa, el trenecito, el muro escalador y las lanchitas.