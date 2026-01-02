Hallaron a Yareli, pero faltan seis desaparecidos más en la capital

Guanajuato, Gto.- Yareli Licea Macías, chica que tenía 25 años de edad cuando desapareció el 22 de enero de 2021, fue encontrada en la fosa clandestina que a mediados de diciembre fue encontrada en el municipio de Silao. Es la primera de una lista de siete personas más que se son buscadas por el colectivo ‘‘Fe y Esperanza”, con sede en esta capital.

En la lista están Melanie Guadalupe Muñoz Ramírez, desaparecida el 20 de febrero de 2021; Rosa Isela Alfaro Camaño, que desapareció el 19 de febrero de 2021; el taxista Aarón Andrés Ahedo Gutiérrez, desaparecido el 28 de febrero de 2022; Víctor Adrián Carrillo, que despareció el 16 de enero de 2022; Joaquín Nicolas Guerrero Pacheco, no localizado desde el 27 de enero del 2022; y a ‘Chavita’ que lleva más de 7 años sin ser encontrado.

El pasado 30 de agosto, personas buscadoras se manifestaron en la Plaza de la Paz y las escalinatas del Teatro Juárez para exigir más eficiencia de las autoridades en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. E el colectivo colocó veladoras con los rostros de su gante, carteles y una manta que hicieron en colaboración de todas las familias.

Al final gritaron los nombres de sus desaparecidos: Yareli, Melani, Rosa Isela, Francisco Javier, Bruno, Francisco y Luis Fernando.

en el Teatro Juárez también se colocaron carteles y veladoras para conmemorar la lucha de las familias buscadoras. Mar Olvera, representante de una nueva organización en apoyo a madres buscadoras, recalcó que el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es uno que no debería se existir en el calendario, pero que lamentablemente lo hace debido a la crisis de desaparición en la ciudad y en el estado.

En la capital no había organizaciones de este tipo. Se consideraba un tema que sólo afectaba a otras regiones del estado, pero cuando se enteraron de que no había casos únicos ni aislados en el municipio, se organizaron, explicó Evelyn Sánchez, la representante del grupo, quien busca a su esposo, Víctor Adrián, desde el 16 de enero de 2025.

Sólo un caso resuelto

Yareli desapareció el 22 de enero del 2021, en el fraccionamiento popular “Lomas de Padre”. Salió a hacer compras y ya no regresó. Las cámaras de vigilancia mostraron que la chica andaba en la calle el día en que iba a desocupar la casa donde vivía.

Sus restos estaban en la fosa encontrada en Silao a mediados de diciembre. El día 22 fue plenamente identificada y entregada a su familia. El hecho generó conmoción en la capital.

Las madres buscadoras tuvieron el 17 de septiembre de 2025 una reunión con la Presidenta Municipal, Samantha Smith, quien les refrendó su compromiso de apoyo.

Participaron en el encuentro integrantes de los colectivos Fe y Esperanza y Desaparecidos Justicia Guanajuato. Ahí estuvieron presentes el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García; el secretario de Ayuntamiento, Daniel Chowell; la directora del IMAIM, Bárbara Díaz; el subsecretario de Prevención, Luis Gamba; la directora de Prevención, Nidia Oros; el subsecretario de Tránsito, Movilidad y Transporte, Alejandro Barbarino; el director de Fiscalización y Control, Gustavo Buck; así como el coordinador del C4 Argos, Guillermo Cisneros.

Pocos datos se generaron, sólo hubo apoyo moral y compromiso. A Yareli la encontraron en Silao y es una de las siete personas formalmente buscadas. Sin embargo, no son las únicas, hay varias mujeres más desaparecidas, una de ellas del fraccionamiento Campanario, que no están registradas por los colectivos.