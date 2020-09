¿Sirvió la reelección en Pénjamo a los penjamenses o alguien se sirvió de ella?

Por Esaú González y Ruby Cetina

Pénjamo, Guanajuato.- Juan José García López, es un político de Pénjamo que de ser un médico con un pequeño consultorio ahora es un connotado empresario que va a completar 9 años seguidos como funcionario, primero como diputado local, luego alcalde y otra vez un alcalde reelecto, aunque ya había tenido otros cargos.

Antes de este periodo Juan José era un médico que daba consulta en un pequeño espacio, ahí ofrecía sus servicios como doctor general, pero ahora y en una entrevista realizada hace tiempo, dijo que ya no ejercía la medicina, incluso había “perdido práctica” y sus conocimientos estaban desactualizados.

Juan José García, actualmente goza de “ciertos privilegios” como alcalde; como chófer, guardaespaldas, buen sueldo y sus bienes materiales han aumentado, no obstante, no es posible precisar a cuánto ascienden sus posesiones, porque en la página de transparencia es uno de los pocos funcionarios que no tienen la declaración pública llamada tres de tres que su partido el PAN impulso en su momento.

En este segundo periodo como presidente municipal, supuestamente iba a dar seguimiento y cumplir con los compromisos que no alcanzó en los primeros tres años; al igual abonó o sumó nuevos “retos”, sin embargo, para ello podrían haber sido solamente promesas.

Al detalle los compromisos…

1.- “No sirvió de nada, trajo muchos problemas y aparte no ha hecho nada aquí en Pénjamo, se le fue el tiempo en nada, ahora, el impone medidas sanitarias y, ¿Las fiestas que hace él en la presa?, Debería poner el ejemplo, ¿No?” Pablo Barajas Navarrete / 60 años

2.- “En la comunidad del Castillo, está pendiente un camino que nos prometió desde la primera vez que fue presidente y no se hizo, esperemos en Dios que si lo haga antes de que termine su segunda vuelta” Raúl Gutiérrez / 79 años

3.- “No hubo ningún beneficio, no hubo nada, ni apoyo para los boleros, nunca recibimos ninguna despensa, nada” José Luis Cerda Juárez / 30 años

4.- “Es una burla, no obtuvimos ningún beneficio, para mí fue una total burla, no se nos apoyó en nada” Jaime Cabeza Reyes / 60 años

5.- “La reelección no sirvió de nada, el señor no nos ofrece ningún apoyo, como comerciantes se nos niega el trabajo, lo único que queremos es que nos dejen sobrevivir” Pedro / 49 años

6.- “A el nadie lo ha elegido, si ustedes fueran a donde vivo, llorarían de las condiciones en las que estamos, sólo tenemos una calle pavimentada y hasta la mitad”, Guadalupe Montejano Cervantes / 60 años

7.- “No hubo ningún beneficio, para nada, al contrario, esto fue un retraso y no sólo de 3 años sino de 6, Pénjamo se quedó atrasado con este gobierno, sinceramente estamos muy molestos los penjamenses por la reelección, ¡Ya basta de que se reelijan!, aparte no sirvió para nada el señor, yo nací, donde nació el que nos dio la libertad y el día que no hable como tengo que hablar, ese día le voy a quedar mal a Don Miguel Hidalgo”, Agustín Alvarado / 52 años

8.- “Un matadero, una robadera y no hacen nada, nada más quieren el hueso para sentarse y ya, las comunidades están bien abandonadas por la administración del doctor”, Rosa Jiménez González/ 41 años