“Sirvió con alegría al Señor”: Cuerámaro da adiós a Don Armando

Ejemplo de fe y servicio, Don Armando fue miembro apreciado de la comunidad religiosa del municipio, siendo uno de los miembros más destacados

Redacción Notus18 febrero, 2026

Cuerámaro, Guanajuato.- Don Armando Pantoja Valdés dedicó su vida a servir a Dios y falleció este martes 17, dejando a la comunidad religiosa de Cuerámaro sin uno de sus más grandes ejemplos de fe y servicio con la familia y la iglesia, de acuerdo con la Pastoral Familiar. Su hija, Gis Pantoja, destacó su esmero: “mi papá con mucha alegría y amor le gustaba dar su servicio a nuestro Señor”. 

Don Armando fue coordinador del grupo de matrimonios en la Parroquia Cristo Rey y por años se dedicó a apoyar en retiros y Via Crucis. El miembro del grupo de Pastoral Familiar fue querido por muchos fieles: “Su dedicación y espíritu solidario dejaron una huella imborrable en cada uno de nosotros”. 

Por ello, se unieron en oración por su familia en estos momentos difíciles y por su eterno descanso. Sus restos fueron velados en la calle San Juan, a una calle del Hospital. 

