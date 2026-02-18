Ocho heridos y un muerto en ataque armado en San Francisco del Rincón

San Francisco del Rincón, Guanajuato.- Un ataque armado perpetrado la noche del martes dejó varias personas lesionadas y un hombre sin vida en este municipio. De acuerdo con autoridades, los hechos ocurrieron poco antes de las 22:00 horas en la calle Brasil, donde una familia se encontraba conviviendo.

Testigos relataron que los agresores arribaron en una motocicleta y abrieron fuego de manera indiscriminada contra las personas presentes, para luego huir rápidamente.

La Secretaría de Salud del Estado informó que cuatro personas fueron dadas de alta y otras cuatro se mantienen estables tras recibir atención médica. En el Hospital General de León permanece hospitalizado un joven de 23 años en código rojo. Asimismo, se confirmó que un hombre de 36 años perdió la vida a causa de las lesiones sufridas durante el ataque.

Las autoridades mantienen seguimiento a la evolución de los lesionados y continúan con las investigaciones para dar con los responsables.