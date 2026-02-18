LLevan “Miércoles en tu Comunidad” a El Carmen; se casan 25 parejas

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato reafirma su compromiso de transparencia y cercanía con la ciudadanía con la segunda edición del programa Miércoles en tu comunidad, que se llevó a cabo en la localidad El Carmen.

Este programa tiene como objetivo principal acercar los servicios y a las y los funcionarios de todas las áreas a los espacios públicos, permitiendo que habitantes de la zona rural dialoguen de manera directa con las autoridades para que sus peticiones sean atendidas de forma ágil y eficiente.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, señaló que la prioridad de su gobierno es escuchar de primera mano las necesidades de la gente para ofrecer soluciones oportunas, además de evitarles traslados hasta las oficinas municipales.

“La intención de estar aquí es acercarles los servicios del Gobierno de Irapuato. Así como el día de hoy estamos en la comunidad El Carmen, el próximo miércoles estaremos en Presidencia y la siguiente semana nuevamente en una comunidad; no hay excusa para que los ciudadanos digan que no pudieron acercarse con la Presidenta o con los servidores públicos”, refirió.

Por su parte, Valeria Alfaro García, presidenta del Sistema DIF Municipal, explicó que gracias a estos esfuerzos han logrado identificar a familias que requieren algún apoyo o servicio, además de fomentar la convivencia y fortalecer el tejido social.

“Me gustaría que se dieran la oportunidad de acudir a cada uno de los módulos para que la atención sea integral para ustedes; estaremos con las puertas abiertas en cada mesa”, manifestó.

Durante la jornada se instalaron módulos de atención de diversas áreas, entre ellas el Registro Civil, donde se realizaron 25 matrimonios, además de dependencias como Desarrollo Rural, Servicios Públicos, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Japami, Inmira, Dirección de Salud, Desarrollo Económico y el Caises, entre otras.

El próximo Miércoles en tu Comunidad se llevará a cabo el miércoles 4 de marzo en la comunidad de Valencianita. Con estas acciones se fortalece el eje Tú Irapuato’, que forma parte del Programa de Gobierno Municipal y de la estrategia Irapuato 27 del gobierno encabezado por la alcaldesa Lorena Alfaro García, como parte de la estrategia de desarrollo municipal.