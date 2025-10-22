Síndico de Pénjamo estrena oficina propia en segundo piso

Pénjamo, Guanajuato.- Ramiro Zaragoza, síndico de Pénjamo, quien había sido reubicado de la Presidencia Municipal, ya cuenta con una oficina a un costado del jardín principal. El funcionario tiene varias denuncias por violencia política de género; hasta el momento como presidente de la comisión de seguridad se desconocen sus propuestas, asistencias y acciones.

Luego de “negarse” a su reubicación y expresar que atendería a los ciudadanos en las bancas del jardín, ya ha empezado a laborar en un despacho, al que hay que subir por escaleras, señalando que donde iba estar era de difícil acceso, en especial para los adultos mayores.

“Lo que jamás me podrán quitar es mi convicción y mi ideología de izquierda”, informó el síndico al dar a conocer su nuevo lugar de trabajo, detallando que ha sido un duro crítico de la administración actual en la que pese a ser el presidente de la comisión de seguridad, hasta el momento se desconoce su plan de trabajo.

Con varias denuncias por parte de personal femenino del ayuntamiento, siendo una de ellas la presidenta municipal; Ramiro Zaragoza había sido notificado del cambio de espacio para ejercer sus funciones a la calle Buganvilias número 13 de la colonia Jardines del Valle.