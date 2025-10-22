IMSS y Procuraduría de Guanajuato se unen para atender a mujeres víctimas de violencia

Guanajuato, Guanajuato.- La delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) firmaron el Convenio de Colaboración Distintivo Alianza contra la Violencia (ALVA) para el fortalecimiento de las acciones dentro del Instituto para la atención a mujeres víctimas de la violencia.

El doctor Marco Antonio Hernández Carrillo, delegado estatal del IMSS y la maestra Karla Gabriela Alcaraz Olvera, titular de la PRODHEG, encabezaron la firma del convenio que establece la implementación de estrategias de prevención y sensibilización dentro del Instituto, así como la participación activa en la promoción de los servicios de atención a mujeres que han sido afectadas por violencia.

“Con la firma de este convenio. el Seguro Social refrenda su compromiso con la atención de calidad que brinda a las mujeres y en específico con aquellas que han sufrido violencia, por lo que trabajamos para otorgarles una atención integral con calidad y oportunidad”, señaló el delegado Hernández Carrillo.

El convenio establece la participación activa de ambas dependencias para garantizar que las mujeres que han sido víctimas de violencia tengan acceso a los servicios institucionales del IMSS y que con ello las unidades del Seguro Social sean acreedoras al Distintivo ALVA.

El titular en Guanajuato del IMSS destacó que el Instituto trabaja de forma permanente a través de diferentes cursos y capacitaciones para las y los trabajadores institucionales para la prevención de la violencia.