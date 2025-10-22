Rehabilitan calle Bernardo Roa en la comunidad de Veredas, Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- La comunidad de Veredas fue escenario de un nuevo avance en infraestructura con la inauguración de la rehabilitación de pavimentación con carpeta asfáltica en la calle Bernardo Roa, acto encabezado por la presidenta municipal Yozajamby Molina, acompañada por los regidores Eduardo Rojo y Leticia Arroyo.

Con una inversión de 1.3 millones de pesos, esta acción forma parte del compromiso del Gobierno Municipal por fortalecer las comunidades rurales mediante obras que mejoran la conectividad, el tránsito y la calidad de vida de sus habitantes.

El proyecto contempló la construcción de 278.28 metros lineales de vialidad, con una capa base de 20 centímetros de espesor y una carpeta asfáltica de 7 centímetros, además de los trabajos necesarios para garantizar su durabilidad y funcionalidad.

Más de 100 personas resultarán beneficiadas directamente al contar con un acceso más seguro y digno, además del beneficio indirecto para quienes transitan por la zona.

Durante el evento, la alcaldesa Yozajamby Molina reconoció el respaldo del Ayuntamiento para concretar la obra, destacando que cada acción de este tipo representa un paso más en la transformación de Pénjamo.