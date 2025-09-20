Síndico de Pénjamo es “desalojado” de su oficina

Pénjamo, Guanajuato.- El Síndico de Pénjamo Ramiro Zaragoza Ramírez informó que fue “desalojado” de su oficina en la presidencia municipal. Hay que mencionar que el ayuntamiento le envió un oficio para reubicarlo, pues al parecer filtraba información a un medio de comunicación y regidoras se sentían vulneradas y violentadas por el síndico.

En un oficio girado a Zaragoza por parte del secretario del Ayuntamiento Christian David Tejada se lee que la facha de la reasignación de oficina sería el día 19 de septiembre, razón por la cual el funcionario se puso atender en una de las “banquitas” de la presidencia municipal y añadió que lo hará en cualquier espacio.

La razón de la resignación se debe al seguimiento de un acuerdo votado por la mayoría de los miembros del cabildo en una pasada sesión del ayuntamiento.

En dicha sesión se tomó la decisión de reubicar la oficina del síndico debido a que los miembros del cabildo mencionaron que debido a que en la oficina de Zaragoza siempre estaba presente un medio de comunicación al cual al parecer le filtraba información, además las regidoras en dicha sesión señalaron que se sienten vulneradas y violentadas por Ramiro Zaragoza.

Sin embargo, el síndico declaró que no se ira a las oficinas que le asignaron en el Centro Bicentenario, en la calle Bugambilias número 13 de la colonia Jardines del Valle y dijo que no será extraño que esté atendiendo en cualquier “banquita” de la presidencia o inclusiva en el jardín principal del municipio.

Cabe mencionar que actualmente Ramiro Zaragoza enfrenta varias denuncias por violencia política en razón de género, en especial una de la presidenta municipal Yozajamby Molina Balver.