Ataque armado en la colonia 18 de Agosto deja un muerto y dos heridos

Irapuato, Guanajuato.- Un ataque armado ocurrido la noche del viernes en la colonia 18 de Agosto dejó como saldo un hombre sin vida y dos más lesionados.

El hecho se registró alrededor de las 8:45 de la noche, en la calle Presidencia de la República, cerca de la calle IMSS, cuando vecinos reportaron detonaciones de arma al número del sistema de emergencias 911.

Al lugar arribaron cuerpos de seguridad y paramédicos, quienes confirmaron que una de las víctimas había perdido la vida en el sitio. El fallecido fue identificado como Francisco, de 32 años, quien de acuerdo con información preliminar, contaba con 26 ingresos previos relacionados con robos, posesión de drogas y faltas administrativas. Su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta, frente a un domicilio, donde familiares y vecinos encendieron veladoras en señal de duelo.

Dos personas más resultaron heridas. Una de ellas aún no ha sido identificada, mientras que la otra corresponde a Ángel, de 22 años, quien también tiene antecedentes por faltas administrativas y procesos vinculados a violencia familiar. Ambos fueron trasladados por sus propios medios a un hospital cercano para recibir atención médica.

De acuerdo con testigos, los responsables del ataque fueron dos sujetos armados a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas antes de huir rumbo desconocido. Vecinos relataron haber escuchado múltiples disparos, lo que provocó que muchas personas se resguardaran en sus viviendas.

La escena fue acordonada por elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias periciales correspondientes.

A pesar de un fuerte despliegue policial en la zona, hasta el momento no se reportan detenidos. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el ataque y localizar a los responsables.