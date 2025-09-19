Día Nacional de Protección Civil: simulacros de rutina en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- En una ciudad con casas en riesgo de derrumbe, con crecientes de ríos que arrastran vehículos, con dificultades para llegar por los callejones a apagar incendios, con constantes casos de fugas de gas, sus instituciones poco hicieron por una conmemoración práctica del Día Nacional de la Protección Civil.

El Congreso del Estado realizó un simulacro de desalojo de rutina que realiza cada año, con los protocolos de conformación de brigadas y establecimiento de tiempos predeterminados a cumplirse.

En esta ocasión el Archivo General del Estado se sumó con compromiso al ejercicio nacional de Protección Civil. Como pasó en todo el país, el simulacro inició a las 12:00 horas en los inmuebles de sus sedes Marfil y Alhóndiga.

Algunas escuelas lo hicieron. En el caso de la Universidad de Guanajuato, integrantes del Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB) coordinaron el simulacro de desalojo del edificio central. Cabe señalar que el coordinador del organismo, Iztayul Zamudio, también coordina el área de seguridad y protección civil en la institución.

En el caso del gobierno municipal, Samantha Smith organizó una convivencia para reconocer públicamente a integrantes de la Dirección Municipal de Protección Civil.

Durante la ceremonia, Verónica Villegas Villegas y Jonathan Andrés Ramírez Rojas recibieron de manos de la presidenta municipal un reconocimiento a nombre de toda la corporación, como un reflejo del compromiso colectivo y de la misión de servir a Guanajuato en los momentos más desafiantes.