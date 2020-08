“Sin verme ostentoso, tratamos de cubrir todas las áreas”: Rodolfo Madrigal

Por Salvador Martínez y Esaú González

Manuel Doblado, Guanajuato.- Rodolfo Madrigal ex alcalde de Manuel Doblado, detalló que en su administración podría tener un nueve de calificación, “porque nos hicimos de un buen equipo y que nos rodeamos de algunos amigos que nos ayudaran a hacer mejor la función pública”.

El ex presidente, dijo que no le disgustaría ser nuevamente el representante del municipio, aunque expuso que eso dependerá de los dobladenses, al mencionar que ellos son los que tienen definido el trabajo que realizó.

Del periodo que fuiste presidente municipal ¿Qué fue lo que marcó a tu administración?

Para mi haber llegado fue un gran éxito, no lo podía desaprovechar, teníamos que trabajar duro para todas las comunidades, para todos los sectores, sin ninguna exclusión de ningún tipo. La verdad me fije mucho en cuestión de obra, sobre todo en las comunidades, creo que esto fue algo muy importante que identifico la administración.

¿Cuáles fueron las obras más emblemáticas durante tu administración?

La número uno fue el Hospital Comunitario, hay que aclarar que esta obra la inició mi antecesor, el maestro Leopoldo Villanueva, pero como comprometido, uno viendo esa visión, un proyecto bueno, creo independientemente de quien lo haya iniciado, no se debería echar para atrás.

Para mí fue lo máximo que hubiera un espacio de salud para que pudieran atender a nuestra gente, fue algo muy importante y con una visión muy buena de mí antecesor, por eso decidí concluir ese proyecto.

La otra fue la planta tratadora de Manuel Doblado, no había ninguna planta en ese sentido que tratara toda el agua que viene pluvial y de drenajes de la cabecera municipal. Se gestionó todo el recurso, hasta concluir y dar pleno funcionamiento a la planta.

En cuestión del deporte yo no soy futbolista, no me gusta mucho el fútbol, sin embargo, creí que el fútbol es una parte importante de nuestro municipio, por eso aposte al primer campo empastado de Manuel Doblado, lo cual nos hizo el favor de venir a inaugurar en un evento de talla importante nuestro exgobernador interino el Lic. Héctor Santillana, futbolistas del equipo de Curtidores y de fútbol destacada aquí en el municipio. Fue un orgullo haber hecho este campo de fútbol empastado, porque no había ninguno en nuestro Doblado, solamente tenía campos sin empastar.

Si mal no recuerdo en el 94 en el periodo del maestro José Pérez Cabrera, un puente que atravesaba el rio colorado entre la comunidad del Zapote de Adjuntas, estaba en espera de su construcción pero nunca lo habían podido hacer, entonces este puente vino a ayudar a varios ejidatarios para el transporte de su producto agrícola y soluciono el problema de la agricultura de estas comunidades.

¿Volverías a ser presidente? Si- No ¿Por qué?

Con mucho gusto, si así lo ameritan las circunstancias, si así Dios lo quiere pero sobre todo que la gente de Manuel Doblado quiera votar por nosotros.

¿Por qué si serias presidente?

Hay muchas cosas que hacer en todos los sentidos, en todas las áreas y sectores, y por esas ganas de seguir trabajando en nuestro municipio, ayudando a la gente vulnerable, con mucho gusto lo haría.

¿Cuál es tu mayor satisfacción como alcalde?

Sin verme ostentoso, tratamos de cubrir áreas en la pasada administración, todas las áreas, educación, salud, obra pública, cultura, sin embargo, ahora ya con experiencia y con el equipo de colaboradores puedes hacer rendir el recurso, puedes poner mejor atención en aquella gente que aún es vulnerable, que más necesita, obras o acciones que vayan dirigidos totalmente al desarrollo pleno de nuestro municipio.

¿Qué calificación le pondrías a la administración?

Le daría un 9 por la situación de que yo sin tener ninguna experiencia política, ni como funcionario nos aplicamos en todas las áreas, tratamos de hacer buenas miras con nuestro amigo y gobernador en su momento Juan Manuel Olivar, la Güera Reynoso, Erandi Bermúdez, tratamos de jalar recursos de todos los niveles para que Manuel Doblado tuviera los mejores beneficios.

“Creo que ese nueve lo tiene bien merecido la administración pública, no por mí, sino, porque nos hicimos de un buen equipo y que nos rodeamos de algunos amigos que nos ayudaran a hacer mejor la función pública”.

¿Puedes contarnos una anécdota que recuerdes y jamás olvidarías?

Para mí lo principal y que más me impregno, fue la cuestión educativa, dónde hubo jovencitos que me pedían una oportunidad de trabajo y no la pensé dos veces, le dije a uno de ellos, si te voy a dar una oportunidad de trabajo, pero vas a trabajar y vas a estudiar, sí no estudias, te vas a poner a estudiar y si dejas de estudiar, dejas de trabajar, en ese sentido tratamos de apoyar a los jóvenes con su transporte, beca y su trabajo.

Una anécdota para mi muy emblemática, fue de una muchachita vecina de mi comunidad El Charcón, maestros del CBTIS me pidieron que le diera trabajo, porque la muchacha no podía seguir estudiando, le pregunte que estudiaba, dijo, estoy estudiando para piloto aviador y le respondí te voy a dar trabajo siempre y cuando me invites para tu primer vuelo.

Paso el tiempo, la muchacha termino de estudiar (María Elena Córdoba), fue a la oficina y me dijo; presidente ya termine, vamos a volar, yo me reí, me dieron nervios, simplemente le comente; sabes que no era así, yo te quería estudiando, que terminaras, pero no, no me anime a volar.

¿Cómo ve el actuar del Gobierno Federal?

Yo espero que retome algunas acciones, proyectos u obras para que México repunte después de esta crisis, que nuestros mexicanos tengan una mayor y mejor calidad de vida al término de su sexenio, si tiene que hacer un cambio en su estructura gubernamental que lo haga pero ya por que tres años se van rápido.

Mensaje Final…

En Guanajuato estamos en semáforo naranja, en Manuel Doblado estamos entre rojo y purpura ha incrementado mucho esta situación de la pandemia, tenemos que salir, tenemos que trabajar, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad y sobre todo con libertad, tenemos que seguir luchando porque al final de esto, tenemos que salir unidos y más fuertes que antes de la pandemia.