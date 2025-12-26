Sin salón, sin material, a la intemperie, estudiantes de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- No tienen salón, toman las clases a la intemperie; la portería de su “cancha” son unos botes de basura y no cuentan con material didáctico, así la situación que viven estudiantes de la secundaria Miguel Hidalgo, en la comunidad El Salitrillo, en Pénjamo.

“Si pueden ver, los niños no tienen material didáctico. Ósea, ahora sí que su portería son los botes de la basura”, dijo una de las maestras de la secundaria Miguel Hidalgo, en la comunidad El Salitrillo de Pénjamo, donde el frío cala y especialmente en estudiantes, porque no tienen salón, están debajo de unas láminas.

El Salitrillo es una comunidad que la mayoría de sus calles están sin pavimentar, cuenta con una primaria, un jardín de niños y una secundaria comunitaria que pertenece al Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE.

En la secundaria Miguel Hidalgo del Salitrillo, la cantidad de estudiantes es variable, algunas veces son 20, otras un poco menos; de los alumnos, no sólo son de ese poblado, sino vienen caminando de La Estrella o de La Madeja, que están a unos tres kilómetros de distancia.

Para Ana Cendejas, mamá de tres niños, uno de ellos va en segundo de secundaria, dijo sentirse impotente, porque su hijo pasa frío en temporada invernal y mucho calor o lluvias en otras épocas.

“Les llegó una ayuda, pero los encargados de la ayuda no sé qué hicieron y al último ya no hicieron nada, nada más hicieron unos comedores y un tejadito ahí enfrente. Y pues así se la pasaban con el frío y las lluvias y todo, pero ahorita lo que necesitan es como un campo deportivo, me imagino, porque ahí donde ellos juegan, donde hacen sus actividades, hay mucho lodo, hay mucha hierba. Y pues yo digo que sí necesitamos el apoyo”, dijo la mujer.

En la secundaria Miguel Hidalgo del Salitrillo, existe actualmente una sola aula, dos baños pequeños, la mayoría de las sillas están viejas y en malas condiciones, al igual que los pupitres, aunado a un pequeño patio, que está cubierto de un tejado de lámina.

Ahí debajo de las láminas, es donde los alumnos toman clases, porque sólo algunos caben en el salón y son de grado distinto.

“Pues más que nada, otra aula porque los niños aquí están. Ahora sí que usted observa las bancas. Sí. Y es aquí donde les damos clases. O sea, aquí afuera si les das clases. Ajá. Algunos alumnos y los otros en el, aquí en el salón. Si pueden ver, los niños no tienen material didáctico. O sea, ahora sí que su portería son los botes de la basura”, dijeron las maestras Marifer y Adriana.

Las maestras, dijeron que al menos deberían tener un letrero digno, bancas en buen estado y los materiales necesarios para que los estudiantes logren terminar con sus estudios, detallando que la mayoría no sigue el bachillerato, pues la falta de oportunidades es compleja.