Lo atrapan “con las manos en la masa”; robaba una tienda en Santa Fe

Guanajuato., Guanajuato.- Un hombre que quería obtener su aguinaldo a costa de una tienda de la avenida Santa Fe, tuvo una amarga Navidad tras ser detenido por elementos de la Policía Municipal.

Lo agarraron en flagrancia, con las manos en la masa y el dinero de la caja registradora, en un local de la empresa CarneMart.

El laborioso protagonista de esta triste historia, de acuerdo con los primeros reportes, hizo un boquete en la puerta tipo cortina e ingresó al establecimiento.

Una vez adentro realizó varios destrozos para sustraer dinero, pero su acción activó la alarma y las cámaras lo captaron y mandaron la señal al C-4 de la policía municipal, que se encuentra en la misma zona.

En pocos minutos llegaron varios elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y detuvieron adentro al presunto responsable, quien llevaba los bolsillos llenos de billetes y morralla, producto de las ventas de la jornada. No robó carne porque estaba congelada y pesaba más que el dinero.

En la revisión le decomisaron más de tres mil pesos, un cuchillo, un martillo, un desarmador y un taladro, entre otros objetos.

El hombre, de unos 33 años de edad, fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien sólo esperaba la denuncia de la empresa para que se procese al ruidoso ladrón.