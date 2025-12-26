De León a CDMX; hombre dona su hígado

León, Guanajuato.- Para beneficiar a una persona con afección hepática, en el Hospital General Regional (HGR) No. 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en León, Guanajuato se llevó a cabo la procuración de un hígado, a través del Programa de Procuración de Órganos y Tejidos implementado en el nosocomio.

“El Programa de Procuración de Órganos y Tejidos ha beneficiado a un gran número de pacientes, para mejorar su salud gracias a las procuraciones realizadas gracias al personal institucional que interviene con profesionalismo de todas y cada una de las categorías que intervienen, ya que se involucran diferentes procesos médicos y administrativos para hacer posible este trabajo”, comentó la encargada de la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante en el HGR No. 58, doctora Iris Lizeth Escobar Muñoz.

La médica del IMSS informó que, un hombre de 58 años, originario de Lagos de Moreno, Jalisco, fue el donador del órgano tras haber sufrido diversas lesiones graves luego de un accidente en motocicleta. Los hijos del donador fueron quienes decidieron la donación para ayudar a otra persona a mejorar su salud y brindarle la oportunidad de seguir viviendo.

El hígado fue transportado vía aérea al Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México, desde donde viajó un equipo de especialistas para extraer el órgano en el HGR del Seguro Social en León, para posteriormente ser trasplantado en la capital del país.

La doctora Escobar Muñoz destacó que este hospital trabaja de forma permanente con otras unidades y hospitales del Instituto para beneficio de la población derechohabiente, pero también con hospitales del medio privado para fortalecer la red de trasplantes en el país.

La coordinadora Escobar Muñoz dijo que, para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA): https://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos para acreditarse.