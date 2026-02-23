Sin registro de nuevos incidentes; autoridades de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Desde las primeras horas de este lunes, el Gobierno Municipal instaló la mesa de trabajo del Gabinete de Seguridad para evaluar los resultados operativos de las últimas horas y coordinar las acciones de prevención, confirmando que Pénjamo se mantiene en calma y sin el registro de nuevos incidentes tras las eventualidades regionales del día de ayer.

La sesión de trabajo fue encabezada por la Presidenta Municipal, Yozajamby Molina, y contó con la participación del Secretario del Ayuntamiento, Christian Tejeda; el Regidor Presidente de la Comisión de Seguridad, Francisco Javier Pérez; el Director de Seguridad Pública, Lic. Rodolfo Cruz Nicolás; así como personal del Ejército Mexicano, consolidando un frente de total coordinación institucional.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron el panorama social del municipio, reconociendo que la baja actividad en las calles, el cierre temporal de diversos establecimientos y la pausa en rutas de transporte público, responden a una medida de precaución natural y comprensible por parte de las familias, comerciantes y concesionarios. En este sentido, el Gobierno Municipal expresó su absoluto respeto a estas decisiones ciudadanas, subrayando que el bienestar y la tranquilidad emocional de la población son prioridad.

Para garantizar las condiciones de orden, la mesa de seguridad definió las acciones estratégicas que competen al ámbito municipal, centradas en la prevención, la disuasión y la colaboración. Se instruyó a la Dirección de Seguridad Pública redoblar de manera inmediata los patrullajes, manteniendo una vigilancia permanente y focalizada en los accesos a la ciudad, carreteras principales, zonas comerciales y bases de transporte.

Las autoridades municipales destacaron que la presencia activa del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las Fuerzas Estatales en las tareas de análisis y operación reafirma que el municipio actúa en un solo frente. La coordinación interinstitucional con el Estado y la Federación se mantiene de manera ininterrumpida para blindar el territorio penjamense.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró el llamado a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales, evitando la difusión de rumores, y recordó que el sistema de emergencias 9-1-1 se encuentra operando al máximo de su capacidad para atender cualquier reporte ciudadano.