El etnomusicólogo Agustín Pimentel y la trovadora Mónica Lara parten al Mictlán

Guanajuato, Guanajuato.- El etnomusicólogo Ángel Agustín Pimentel, fundador del grupo Tribu, y Mónica Lara, intérprete de trova y canto nuevo, fallecieron este domingo.

Ángel Agustín Pimentel fue músico, investigador, compositor y etnomusicólogo, miembro fundador del Grupo TRIBU y pionero en la interpretación de la música de inspiración ancestral. Su labor artística logró tender puentes entre mundos y tradiciones que rara vez coincidían, como la ópera, el rock y el jazz, dejando una huella profunda en la música y la cultura mexicanas.

Intérprete de rock y otras manifestaciones urbanas, Agustín Pimentel fundó en 1972 al grupo Tribu, junto con los hermanos Méndez. Por encargo del Instituto Nacional Indigenista realizaron un levantamiento etnográfico que los condujo a formar un archivo etnográfico audiovisual de México pionero en su tipo.

Los integrantes del grupo fueron formados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en estudios de etnomusicología, en la Universidad Veracruzana UV y en la Universidad de Indiana.

Formaron el Centro de Apoyo al Desarrollo de la Etnomusicología en México y se sumergieron en el estudio de los instrumentos prehispánicos. Aunque originarios de la capital del país, se establecieron en Pozos, municipio de San Luis de la Paz, donde montaron un taller y comenzaron a organizar la fiesta de la toltequidad. Establecieron profunda relación con habitantes de la comunidad de Misión de Chichimecas.

Mónica Lara fue compositora y cantante que vivía en la ciudad de Guanajuato y expresaba su arte en lugares de la localidad. Inició sus actividades de cantante y guitarrista en León y Puebla. Fue una de las pioneras de los cafés bohemios en la ciudad zapatera.

Seguidora de la dinámica folklorista latinoamericana (en la que también estuvo Agustín Pimentel), se especializó en la trova, desde la cubana hasta la mexicana, en especial la yucateca.

Compuso canciones y cantaba con un estilo propio, que le generó un gran número de personas seguidoras.

Agustín será velado en Iztacalco y se le sepultará en la ciudad de México; Mónica, en Guanajuato.