Guanajuato busca proteger a adultos mayores contra el neumococo

Guanajuato, Guanajuato.- La Secretaría de Salud informa que la vacunación contra el neumococo en el estado de Guanajuato, presenta un avance del 76 por ciento en personas de 60 años y más.

La campaña de vacunación contra Neumococo 13 Valente está dirigida a personas de 60 años, y más registra un avance sectorial del 76 por ciento en la temporada invernal 2025-2026, de acuerdo con datos de SISCENSIA con corte a la segunda semana del presente mes.

La meta global del sector salud en el estado de Guanajuato es de 187 mil 67 dosis, de las cuales se han aplicado 142 mil 530.

Por institución, la Secretaría de Salud de Guanajuato supera ampliamente su objetivo al alcanzar un 114 por ciento de cumplimiento, con 107 mil 877 dosis aplicadas, frente a una meta de 94 mil 810.

En contraste, el IMSS reporta un avance del 36 por ciento, con 23 mil 510 dosis aplicadas de 64 mil 708 programadas, mientras que el ISSSTE presenta también un 36 por ciento de cumplimiento, al registrar 8 mil 895 aplicaciones de una meta de 24 mil 628.

En tanto que PEMEX muestra un avance del 62 por ciento, con mil 808 dosis aplicadas de 2 mil 921 establecidas como meta.

Las cifras indican un avance moderado a nivel sectorial, con una destacada participación del personal de la Secretaría de Salud del Estado, mientras que otras instituciones mantienen un avance importante para alcanzar sus metas en la población adulta mayor.