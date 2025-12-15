“Sin gasolina, internet y bancos” en Manuel Doblado

Constantes "apagones", han estado propiciando la falla en servicios básicos

Esaú González Follow on X 15 diciembre, 2025

Manuel Doblado, Guanajuato.- La zona urbana de Manuel Doblado prácticamente se quedó sin servicio de gasolina, internet y cualquier servicio al público que requería energía eléctrica, porque se quedaron sin “luz”. Los “apagones” han sido reiterados y han estado afectando gran cantidad de negocios e instituciones.

Según la información que se dio a conocer en el municipio, existen dos líneas de energía que abastecen la zona, una de ellas de La Piedad, Michoacán y la otra del lado de San Francisco del Rincón.

La situación ha sido tan reiterada que ha generado problemas en al menos la mitad del municipio, ocasionando posibles pérdidas especialmente en el sector económico de Manuel Doblado.

Entre los conflictos ha sido que han pasado horas sin contar con el servicio de gasolina, servicios bancarios, internet en general y conflictos derivados de la falla de energía.

Hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad CFE no ha emitido ningún tipo de información en la que se determine, por qué han dejado de dar el servicio y han tenido fallas en sus sistemas.

