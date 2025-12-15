Joven decide terminar con su vida, dentro de la cárcel de San Felipe

San Felipe, Guanajuato.- Un joven decidió terminar con su vida, dentro de la cárcel municipal de San Felipe. El hombre había sido detenido por agresivo a petición de sus familiares; estaba armado y ya había dicho que quería matarse.

Según el informe de Seguridad Pública la muerte se registró el 13 de diciembre dentro de barandilla en el Centro de Detención de San Felipe.

El mismo sábado la mamá y hermana del joven solicitaron apoyo a Seguridad Pública a través del número de emergencias 911, porque al parecer se encontraba agresivo en su casa, posiblemente bajo efectos del alcohol y algunas sustancias, además de que portaba pistola y amenazaba con quitarse la vida.

El reporte dice que presuntamente el hombre salió de su casa dirigiéndose hacia la salida a Dolores Hidalgo cerca de las 4:30 de la tarde, llegando donde había un operativo entre Fuerzas de Seguridad Pública del Estado FSPE y Policía Municipal; en ese lugar el hombre, supuestamente dijo que tenía intenciones de quitarse la vida e indico tener un arma.

Tras una revisión preventiva, le encontraron una pistola y fue trasladado cerca de 6:00 de la tarde a barandilla de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo a la información del Director de Seguridad Pública Fernando Delgado Rocha, tras la detención y proceso administrativo, se detectó por las cámaras de vigilancia que el hombre utilizó sus propios pantalones para colgarse y pese a que llegaron elementos de Protección Civil PC para dar reanimación, ya no tenía signos vitales.