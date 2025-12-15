Hasta 5 mil pesos costará ver al Buki en León por su gira “Gratitud”

León, Guanajuato.- A unas horas de iniciar la venta de boletos en Ticket One, los primeros asientos de la zona VIP para ver al Buki en Velaria de la Feria, León se agotaron. Luego de dos años desde su última presentación, Marco Antonio Solís llegará este 8 de mayo al municipio con su “Gratitud Tour”, con precios que van desde mil hasta 5 mil pesos.

Esta gira recopila las canciones más emblemáticas de la carrera del cantante, que anunció el evento expresando ‘Gracias por acompañarme en cada paso, por darle sentido a cada canción y por ser ese viento a favor que siempre nos impulsa’. Por lo que se espera que interprete temas como “Si no te hubieras ido”, “Tu cárcel”, “O me voy o te vas”, “Mi eterno amor secreto”, entre otros éxitos.

Desde las primeras horas de la venta en línea, la página Ticket One se saturó y había fila de espera. Los sectores más cercanos al escenario en la zona VIP fueron los primeros en agotarse, al igual que las primeras filas de las secciones Oro, Plata y Bronce. Lo que destaca la popularidad del Buki en el estado. Los precios quedaron de la siguiente forma: