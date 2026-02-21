Sin convocatoria, se diluye el movimiento Therian en León

La escasa participación en un encuentro marca el fin de una tendencia que no logró arraigo entre jóvenes

Gabriel Piña21 febrero, 2026

León, Guanajuato.- La llamada cultura Therian en León parece haber llegado a su final.
Un encuentro convocado recientemente evidenció la falta de interés en la ciudad, luego de que únicamente una persona acudiera a la reunión programada, reflejando la nula respuesta por parte de la comunidad juvenil.

La baja asistencia confirmó que la tendencia no logró consolidarse ni generar identidad entre los jóvenes leoneses. Pese a la expectativa creada en redes sociales, el movimiento no alcanzó el impacto necesario para mantenerse activo ni convocar a nuevos participantes.

Con este resultado, la iniciativa pierde fuerza y se da prácticamente por concluida en León, donde el fenómeno fue visto más como una moda pasajera que como una expresión cultural con bases sólidas.

