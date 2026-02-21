Sin convocatoria, se diluye el movimiento Therian en León

León, Guanajuato.- La llamada cultura Therian en León parece haber llegado a su final.

Un encuentro convocado recientemente evidenció la falta de interés en la ciudad, luego de que únicamente una persona acudiera a la reunión programada, reflejando la nula respuesta por parte de la comunidad juvenil.

La baja asistencia confirmó que la tendencia no logró consolidarse ni generar identidad entre los jóvenes leoneses. Pese a la expectativa creada en redes sociales, el movimiento no alcanzó el impacto necesario para mantenerse activo ni convocar a nuevos participantes.

Con este resultado, la iniciativa pierde fuerza y se da prácticamente por concluida en León, donde el fenómeno fue visto más como una moda pasajera que como una expresión cultural con bases sólidas.