Juego de pastizales destruye vehículos en la capital

Guanajuato, Gto.- incendios en pastizales en diferentes zonas de la ciudad destruyeron tres vehículos. Dos de ellos estaban estacionados cercanos a la zona administrativa de Pozuelos.

Un incendio de pastizal en la zona de Pozuelos, frente a las oficinas de Gobierno del Estado, provocó alarma entre ciudadanos que acudían a realizar trámites y dejó dos vehículos con pérdida total.

Brigadas de emergencia lograron sofocar las llamas antes de que alcanzaran las instalaciones cercanas.

Otro vehículo resultó afectado por el fuego en un incendio registrado en la Colonia Las Águilas.

En ambos casos, los siniestros fueron controlados por elementos del heroico cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Según los datos de Protección Civil Municipal, del 01 de enero al 18 de febrero se han registrado 98 incendios de pastizal en la capital. De estos, 70 fueron atendidos por Bomberos SIMUB en coordinación con Protección Civil, mientras que Bomberos de Pozuelos atendieron 28.

Autoridades reiteraron que la prevención es clave: mantener limpios los predios, evitar estacionar en áreas con hierba seca, no arrojar colillas y reportar de inmediato al 9-1-1 cualquier conato de incendio.