Doña Luz continúa vendiendo en las calles para sobrevivir y costear su tratamiento

Irapuato, Guanajuato.- La historia de Doña Luz se repite todos los días. A pesar de padecer Parkinson, la mujer sale diariamente a vender dulces, semillas y cacahuates con un solo objetivo, reunir lo necesario para comprar su medicina y llevar alimento a su hogar.

Días atrás, su caso se hizo público luego de que un camión urbano dañara el rin y la llanta de su triciclo. El costo de la reparación era de 200 pesos. La historia generó comentarios, mensajes y reacciones, pero ninguna ayuda concreta. El daño quedó, y Doña Luz siguió trabajando como pudo.

En una entrevista para el medio “Irapuato Somos” Doña Luz mencionó que acudió a Presidencia Municipal para solicitar ayuda con el adeudo del servicio de agua, el cual finalmente fue condonado, permitiéndole la reconexión. Sin embargo, la ayuda no ha sido suficiente para mejorar de fondo su situación.

Entre “desesperación”, Doña Luz asegura que el DIF de Irapuato nunca le ha brindado apoyo alguno, ni siquiera una despensa, a pesar de su condición de salud y vulnerabilidad.

Mientras tanto, Doña Luz continúa trabajando con esfuerzo y dignidad en las calles.

Para quienes deseen contactarla directamente, Doña Luz compartió el número 462 106 1256.