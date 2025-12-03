Silao: un pueblo que sí tiene quién le cante

Silao, Guanajuato.- El 25 de julio de 2022, con motivo de las Fiestas del Señor Santiago Apóstol de los Llanos Grandes de Silao, fue estrenado lo que se considera el himno a esa ciudad de 75 habitantes en su mancha urbana y unos 200 mil en su municipio: Corrido a Silao de la Victoria.

Es el canto a ese Silao tocado de refilón por José Alfredo Jiménez en “Caminos de Guanajuato”: “El Cristo de tu Montaña/ del Cerro del Cubilete;/ consuelo de los que sufren,/ adoración de la gente”.

Esta vez fue un silaoense el que cantó a esa pequeña ciudad que tiene un aeropuerto internacional y una gigantesca zona industrial, localidad opacada por estar junto a la mega urbe de León y la capital Guanajuato.

Eso no es obstáculo para que Ricardo Azuela Espinoza, el Poeta de Oro, compusiera la canción. Correspondió a Juan Antonio Hernández, leonés promotor del arte y la cultura, musicalizarlo al más puro estilo de son tradicional tapatío.

El arreglo musical fue de Baltazar Urrutia y la interpretación correspondió al Maricachi Juvenil Camperos, dirigido por Miguel Mojica. Fue grabado en Arco Art Estudio, en la vecina León, producido por Gabriel Hernández Contreras

La letra del corrido es la siguiente:

Es Silao de la victoria motivo

de estas canciones,

en torno a una gran montaña

de estupendas proporciones.

Por ser el centro bendito

de mi México de amores,

que de un destino supremo

el padre de las creaciones

Tierra del bicentenario

que se parió en Dolores,

de una guerra de Reforma

y de dos revoluciones.

La independencia primero,

que nos dio liberaciones,

después la guerra intestina

de grandes constituciones.

Fue ruta de independencia

del gran grito de Dolores,

es también la gran victoria

sobre los conservadores.

Yo respeto ideologías

de uno de varios colores,

pero comparto esta historia

de estandartes y blasones

Más de todo lo que canto,

resalto en los corazones

las bellezas naturales,

obsequio para los hombres:

Es Comanjilla, sin duda,

regalo del Dios de honores

y los baños de Aguas Buenas

y de azufrosos olores.

Es Silao del Cubilete

ya famoso por sus dones,

pues ahí suben y bajan

de noche y de día los hombres

que reconocen al santo

y hacen sus meditaciones,

mejorando sus conciencias

por medio de reflexiones

Es ruta de independencia

del gran grito de Dolores,

es también la gran victoria

sobre los conservadores.

Yo respeto ideología

de uno de varios colores

Y comparto estas historias

De estandartes y blasones

Otros cantores

A Silao le han compuesto y le cantan otras piezas. Está “Silao de la Victoria”, de Jesús Espinoza; “Silao, Guanajuato”, de Jesús Olmedo. También está el Corrido a Silao, de José Alfredo Regalado, cantado por el Mariachi Sol, y el Corrido de Silao, estilo norteño, cantado por los Segundos del Norte. Otra pieza de ese estilo es “Mi Silao querido”, interpretado por Viento Norteño.

El compositor, Ricardo Azuela, vive en Silao. Es licenciado en derecho por la Universidad de Guanajuato, es notario público y escribe especialmente poesía. Se desenvuelve tanto en círculos de artes plásticas como en el ambiente musical y el cinematográfico.

El musicalizador, Juan Antonio Hernández, es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y es un polifacético músico conocedor de diferentes estilos y ejecutante de varios instrumentos: piano, órgano, guitarra y acordeón, entre otros.

La pieza puede ser escuchada en su portal de Facebook, al igual que el de Juan Antonio Hernández.