Asesinan a 4 hombres a balazos y luego los queman

Irapuato, Guanajuato.- Ernesto, Juan, Pedro y Ulises, eran los nombres de los 4 hombres asesinados en la comunidad de San Luis de Jánamo, municipio de Irapuato. Posterior a qué fueron ultimados a balazos, las víctimas fueron quemadas.

Según la información que se dio a conocer, fue que el Sistema de Emergencias 911 recibió un reporte de que había un incendio y que al parecer estaban personas lesionadas.

Las víctimas presuntamente, fueron asesinados a balazos por hombres armados que llegaron a bordo de varias camionetas, se metieron a la fuerza a la vivienda, mientras dormían en una vivienda de la comunidad San Luis de Jánamo.

Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, llegaron como primeros respondientes al sitio en el que se estaba quemando “algo”.

Al revisar el lugar, encontraron a varias personas sin signos vitales, en una casa de dos pisos que está ubicada, dentro de un extenso terreno ejidal, y cuenta con dos accesos, uno en cada lado de la vivienda.

Vecinos identificaron a las personas muertas como Ernesto, Juan, Pedro y Ulises, sin que se dieran más detalles sobre lo ocurrido.