Campesinos se movilizan: inicia toma de carreteras en Guanajuato

Guanajuato.- Cerca de las 4 de la tarde comenzaron a registrarse bloqueos carreteros en el estado. La medida se realizó en función de la llamada “traición” del congreso y del gobierno por no incluir sus propuestas en la Ley de Aguas. Hasta el momento, en Guanajuato se registran 4 bloqueos que afectan San Felipe-Villa de Reyes, San Luis de la Paz, Apaseo el Grande-Celaya e Irapuato-Abasolo.

Al parecer, los productores del país llevarán a cabo cierres de vialidades en zonas específicas y toma de aduanas y puertos como parte de su manifestación. Para la Ciudad de México se prevé la obstrucción de todos sus accesos y un plantón en la cámara de diputados y el Zócalo.

Los puntos son:

Irapuato. Se registra bloqueo total en ambos sentidos de la carretera Federal 90 Irapuato – Abasolo, en el entronque a Pueblo Nuevo y Cuerámaro.

Apaseo El Grande. Se registran bloqueos en ambos sentidos de la carretera federal 45 libre Celaya – Apaseo El Grande y carretera federal 45D en sentido Apaseo El Grande – Celaya.

San Luis de la Paz en la carretera federal 57 a la altura del entronque a Doctor Mora y San Miguel de Allende.

San Felipe en la carretera federal 37 San Felipe – Villa de Reyes, a la altura de Jaral de Berrios.