Siguen sin aparecer seis personas vistas por última vez en gasolinera de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- A más de una semana de su desaparición en Pénjamo, seis personas siguen sin ser localizadas. Las víctimas, fueron vistas por última en una gasolinera de la carretera federal 1110, en el tramo Pénjamo–La Piedad.

La estación se ubica cerca del acceso a la comunidad Laguna Larga de Cortés, de donde son originarias cuatro de las personas buscadas, de acuerdo con lo que sus familias han dado a conocer a medios de comunicación.

Las personas reportadas son las hermanas Lesly y Maritza Hernández Rodríguez, de 33 y 31 años; Juan Salazar Aguirre, señalado como despachador de la gasolinera; Víctor Alfonso Ríos Aguilar, vecino de Pénjamo; Martín Lomelí, y Jesús Quiroz Ochoa, de 35 años, operador de tráiler originario de Zamora, Michoacán.

Según el testimonio de sus familiares, el tractocamión de Quiroz quedó abandonado en la gasolinera con la puerta abierta y con sus pertenencias en el interior, ahí los familiares de Ríos Aguilar relataron que salió de su trabajo y ya no volvió a casa.

Por las hermanas Hernández Rodríguez se presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y se activó el Protocolo Alba.

La familia del chofer del tráiler denunció ante la Fiscalía de Michoacán, donde se emitió una ficha de búsqueda y hasta la última actualización disponible, no se había difundido una ficha oficial para las otras tres personas.

Mandos de la Sedena informaron que se desplegaron operativos en rancherías de la franja limítrofe entre Pénjamo y La Piedad, donde la Policía estatal, Guardia Nacional y Ejército realizaron patrullajes y revisiones vehiculares en la comunidad La Estrella, subrayando que no se ha informado oficialmente si los seis casos están relacionados.

Comparte y denuncia

Quien tenga información puede comunicarse a la Fiscalía de Guanajuato al 800 714 7777 o al 800 368 6242, o al 911 en caso de emergencia.