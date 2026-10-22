Pénjamo: tras una semana de desaparecer en gasolinera, buscan a 6

Pénjamo, Guanajuato.- Ha pasado una semana desde que se perdió el contacto con 6 personas en la gasolinera ubicada sobre la carretera Pénjamo-La Piedad, a la altura de la comunidad Laguna Larga de Cortés, de donde 4 son originarios. Las familias de las hermanas Lesly de 33 años y Maritza de 31; Juan, despachador de la gasolinera; Jesús, camionero de 35; Víctor; y Martín, alías “Tania”, piden apoyo para dar con su paradero.

El jueves 15 de octubre fue la última vez que se tuvo contacto con cada uno y hasta entonces, tanto autoridades como seres queridos siguen en su búsqueda.

Lesly Hernández Rodríguez tiene cabello ondulado y negro, además de ojos redondos y oscuros; pesa 75 kilogramos y mide 1.60 metros. Ella tiene varios tatuajes en el brazo izquierdo, pecho y pierna derecha.

Su hermana Maritza es de pelo lacio y negro, ojos redondos y café oscuro, su estatura es de 1.52 metros y su peso de 60 kilogramos. Al igual que su hermana, presenta tatuajes en los brazos y espalda, así como un piercing en la boca.

Juan Salazar Aguirre, que se presume como trabajador de la gasolinera, es de la comunidad de Laguna Larga, al igual que las hermanas, y Martín Lomelí “Tania”, quien vive con su abuela, según información extraoficial.

Víctor Alfonso Ríos Aguilar es otro de los desaparecidos.

Jesús Quiroz Ochoa “el Titino”, al parecer originario de Michoacán, tiene 35 años y es de complexión delgada. El camionero mide 1.76 metros y pesa 80 kilogramos, su tez es morena clara, ojos medianos color miel, cejas rectas, pobladas y separadas y rostro ovalado. Como señas particulares, tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con la figura de San Judas Tadeo.