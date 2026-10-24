Asesinan a policía municipal de Purísima del Rincón tras ataque armado

Purísima del Rincón, Guanajuato.- Una elemento femenina de Seguridad Pública municipal perdió la vida luego de ser víctima de un ataque armado la mañana de este sábado, sobre el bulevar Las Torres.

De acuerdo con los primeros reportes, la central de emergencias recibió el aviso sobre una agresión con disparos de arma de fuego en esa vialidad, por lo que se movilizaron unidades de seguridad y cuerpos de auxilio.

Al llegar, los elementos confirmaron que la víctima era una oficial de la corporación municipal que acababa de concluir su turno y que se encontraba en estado grave tras la agresión.

La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida mientras era atendida.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre la mecánica del ataque, la identidad de la oficial ni información sobre posibles personas detenidas.