Irapuato encabeza otra vez la percepción de inseguridad en el país

Irapuato, Guanajuato.- Nueve de cada diez habitantes de Irapuato dicen sentirse inseguros en su ciudad, así lo dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi correspondiente a septiembre de 2026. La encuesta coloca al municipio en el primer lugar entre las ciudades evaluadas, con 90.5% de percepción de inseguridad, es decir, se supone que todavía es más inseguro que Culiacán.

La diferencia con el segundo sitio es de 3.6 puntos: Chilpancingo, Guerrero que registró 86.9%, y Mazatlán, Sinaloa con el 85.8%, es decir, que supuestamente está más seguro Culiacán y toda esa zona que Irapuato.

En el comparativo estatal, León se ubicó en 64.8% y la capital, Guanajuato, en 59.5%; la cifra de Irapuato es ligeramente menor que la del levantamiento anterior, cuando alcanzó 91.2%, pero mantiene a la ciudad en la cima del indicador por tercera medición consecutiva.

Irapuato desde que fue incorporada a la encuesta, en septiembre de 2021, no ha salido de las cinco ciudades con peor percepción, aunque el dato contrasta con los números oficiales de incidencia que difundió la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal.

Con base en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la dependencia reportó que las carpetas por homicidio doloso bajaron de 23 en agosto a 16 en septiembre, una reducción de 30% y también informó descensos en robo de vehículo (de 14 a 11) y violencia familiar (de 262 a 220).

La SSC destacó, además, mejoras parciales dentro de la propia ENSU, subrayando que la sensación de seguridad subió 6.9 puntos en mercados y 6.4 en los centros de trabajo.

El Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos? presentó una lectura distinta, dado que en su análisis, la extorsión creció 29%, la violación 31% y las lesiones dolosas 21%.

La publicación de la encuesta coincide con una semana violenta en la ciudad, donde tan sólo en la madrugada del viernes 23 de octubre se registraron dos ataques armados, en las colonias Plan de Ayala y 24 de Diciembre, que dejaron un hombre muerto y otro herido, según reportes de prensa.