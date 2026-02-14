Siete trabajadores de Nissan desaparecen en Salamanca

Viajaban desde Uruapan rumbo a una capacitación en Querétaro en una camioneta de la empresa, Salamanca fue el último punto en el que se tuvo contacto con ellos

14 febrero, 2026

Salamanca, Guanajuato.- Siete trabajadores de la agencia Nissan en Uruapan, Michoacán, se trasladaban el pasado viernes para una capacitación en la sede de Querétaro y desaparecieron en Salamanca. De acuerdo con los primeros reportes, viajaban en una camioneta de la misma empresa y hasta el momento no se sabe nada de su paradero.   

Seis de ellos fueron identificados como Jorge Iván, Jorge Alejandro, Iván Benítez, Alejandra Bernal, Blanca Alves y Víctor Aguilar. La camioneta en la que iban fue descrita como una Nissan en color Rojo, perteneciente a la empresa y se presume que se les perdió la pista en la carretera. 

Familiares y conocidos de los trabajadores expresaron su preocupación y pidieron ayuda a la población guanajuatense o aledaña que pudiera tener información sobre su paradero, ya que la situación actual del estado y del municipio cuenta con altos índices de violencia. 

