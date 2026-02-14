Guanajuato innova con tecnología única para generar energía limpia

Irapuato, Guanajuato.- Guanajuato se posiciona a la vanguardia tecnológica y ambiental de México con el primer proyecto de energía renovable constante de gran escala que utiliza tecnología de ciclo binario en el país.

La empresa Energías Alternas, Estudios y Proyectos, S.A. de C.V. proyecta una inversión de 80 millones de pesos para la construcción y operación de una planta de generación eléctrica en la zona Laja-Bajío. Con una capacidad inicial de 12.5 megavatios (MW), la planta aprovechará el calor del subsuelo como un recurso renovable y eficiente.

Este proyecto representa un avance fundamental para la diversificación energética, el desarrollo tecnológico y la prosperidad del Estado, consolidando su liderazgo nacional en materia de sostenibilidad.

Tras obtener los permisos regulatorios ante la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Guanajuato se prepara para convertirse en la sexta entidad del país en integrarse a la generación de energía geotérmica.

Bajo el liderazgo de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la entidad impulsa proyectos de vanguardia que, además de garantizar el suministro eléctrico, protegen la calidad de vida de las y los guanajuatenses.

La secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, aseguró que con esta iniciativa el estado se consolida como un polo estratégico para la inversión.

Tecnología de vanguardia y flexibilidad energética

A diferencia de las plantas geotérmicas tradicionales, que requieren vapor a temperaturas extremas, esta nueva infraestructura incorpora tecnología más moderna y flexible.

El sistema de ciclo binario opera mediante un circuito sellado que aprovecha el calor del subsuelo sin extraer vapor directamente de la tierra. Este calor se transfiere a un fluido de trabajo dentro de tuberías aisladas, el cual acciona la maquinaria para generar electricidad.

Este proceso permite una producción de energía constante las 24 horas del día, evitando la intermitencia de otras fuentes renovables lo que fortalece la capacidad energética.

Sustentabilidad y protección del agua

El proyecto garantiza que el agua empleada en sus procesos no provenga de los mantos freáticos, operando de manera totalmente independiente a los sistemas de abastecimiento para consumo humano, agrícola o industrial.

De esta forma, el Gobierno de la Gente asegura que el volumen de agua destinado a las actividades esenciales de Guanajuato permanezca intacto, manteniendo una neutralidad frente a las fuentes hídricas de la entidad.

Impacto económico y competitividad regional

En el marco del Día Mundial de la Energía, la Secretaría de Economía, a través de la Dirección de Energía, acompaña estos proyectos para asegurar que el desarrollo tecnológico se traduzca en prosperidad para las familias del estado.

Al integrarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), esta nueva capacidad de generación limpia no solo contribuye a la reducción de emisiones y a la mejora de la calidad del aire, sino que incrementa las ventajas competitivas de Guanajuato como un destino estratégico para los negocios a nivel internacional.