Celebran matrimonios comunitarios este San Valentín en León

León, Guanajuato.- “Entender al amor, es entender la fuerza que nos mueve todos los días. Para todos nosotros, el amor siempre ha sido fuente de inspiración, es ese motor que nos permite dar lo mejor de nosotros”, así lo dijo la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al encabezar la Campaña Móvil de Matrimonios Comunitarios Love Fest.

Como parte de este evento, el señor Eleno Gómez, de 54 años, y la señora Concepción Acevedo, de 56 años, fueron una de las 150 parejas que celebraron su matrimonio este 14 de Febrero, Día del amor y la Amistad, en el Arco de la Calzada.

“Ellos nos recuerdan el amor verdadero, no el de los cuentos, sino ese que se vive día a día, con retos, con dificultades, con momentos felices y con la bendición de la llegada de los hijos, siempre unidos”, expresó la Mandataria Estatal.

La feliz pareja con más de 35 años de vida compartida, han formado una gran familia con 5 hijas e hijos, 15 nietos y 5 bisnietas; este día fueron atestiguados por Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato, y la Presidenta Municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

Además, hoy también se casaron dos de las hijas de Don Eleno y Doña Concepción, así que la celebración en la familia es por partida triple. “Estamos muy contentos por formalizar nuestra unión”, dijo la recién casada.

Uno de los motivos principales por los que Don Eleno y Doña Concepción aceptaron darse el “sí”, ante la jueza del Registro Civil, fue para poder regularizar trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que al no contar con un documento que avale su unión legal, no podían registrarse ni asegurar a sus beneficiarios.

La Campaña móvil de “Matrimonios Comunitarios – Love Fest” es impulsada por el Gobierno de la Gente a través de la Secretaría de Gobierno, en coordinación con el Registro Civil, los Sistemas DIF municipales y el Sistema DIF Estatal.

El objetivo central de esta campaña es facilitar el acceso al acto jurídico del matrimonio, particularmente para aquellas parejas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, brindándoles certeza legal, protección patrimonial y seguridad jurídica, no solo a las parejas contrayentes, sino también a sus familias.

Como antecedente, los municipios, a través de sus Sistemas DIF, solicitan de manera permanente el acompañamiento del Registro Civil del Estado para la celebración de matrimonios colectivos. Una vez que los expedientes son integrados, revisados y validados, se procede a la celebración de los enlaces.

En el Estado la campaña Love Fest contempla a 150 matrimonios de León, 60 de Silao, 60 de Irapuato, 50 de Guanajuato y 50 de Pénjamo; y refrenda el compromiso del Gobierno de la Gente con la seguridad jurídica, la inclusión social y el fortalecimiento de las familias, como pilares para la construcción de comunidades más sólidas, con mayor bienestar y mejores oportunidades para todas y todos.

En este evento estuvo presente; Jorge Daniel Jiménez Lona, Secretario de Gobierno; Alfonso Borja Pimentel, Director del Sistema DIF Estatal; Ana María Esquivel y Rolando Alcántar, legisladores locales; Oficiales del registro civil y funcionarios del municipio de León.