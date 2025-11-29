“Sicarios” atacan Irapuato mientras seguridad se concentra en estadio

Irapuato, Guanajuato.- Al menos cuatro ataques armados se han registrado este sábado cuyo saldo preliminar son tres personas sin vida y dos lesionadas en distintos puntos de la ciudad. Paralelamente elementos de seguridad municipal se concentran en el estadio realizando rondines por el partido de la final de la Liga de Expansión MX Irapuato versus Jaiba Brava.

De acuerdo con los reportes, un hombre fue asesinado durante una agresión Armada en la Colonia Azteca específicamente en el cruce de las calles Emiliano Zapata y héroes de Nacozari. así mismo otro más resultó herido de gravedad, al parecer, fue trasladado al hospital por sus propios medios para su atención médica.

El segundo hecho se registró en la calle Matamoros perpendicular a Zaragoza, de la colonia San Vicente. Los vecinos de la colonia denunciaron al número de emergencias que había una persona cerca de la banqueta con múltiples lesiones por disparos. Según algunos testigos dos hombres en motocicleta arribaron a la zona y dispararon contra la víctima y huyeron. Las autoridades confirmaron que ésta ya no contaba con signos vitales

En otro hecho de la misma Colonia y momentos más tarde, en las calles insurgentes oriente y Narciso Mendoza se reportó a una persona que, herida, quién fue llevada de emergencia a un centro médico con sus propios recursos.

Con mecánica similar, y atacado por motociclistas, un hombre fue privado de la vida a balazos entre las calles Pedro Vargas Covarrubias y Diego Rivera de la colonia Purísima del Jardín. Los aparentes responsables escaparon con rumbo desconocido.

Los acontecimientos coincidieron con las unidades de seguridad desplegadas en la zona del estadio, que apoyarán durante el partido de la final de la Trinca. Bomberos, protección civil y policía montada extienden vigilancia para atender emergencias.