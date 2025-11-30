Emmanuel Reyes apoya intención de Hades Aguilar a la alcaldía de Salamanca

“Estoy seguro que ella sería la candidata a la presidencia municipal de Salamanca y no habría obstáculo alguno en que esto se lo impida”, expresó

Redacción Notus29 noviembre, 2025

Guanajuato.- Luego del primer informe legislativo de MORENA, el senador Emmanuel Reyes expresó su apoyo a Hades Aguilar en su aspiración por la alcaldía de Salamanca. “Estoy seguro que ella sería la candidata a la presidencia municipal de Salamanca y no habría obstáculo alguno en que esto se lo impida… los guanajuatenses decidimos dónde nacer y ella decidió nacer, crecer y desarrollarse políticamente en el estado de Guanajuato”, aseguró.

El interés de la funcionaria por contender a la alcaldía del periodo de 2027 había sido señalado en varias ocasiones. Al respecto Emmanuel Reyes confirmó su respaldo en caso de que se dé el caso: “ella es mi amiga, es mi compañera, es mi aliada y vamos a estar para ella. Aunque expresó que su deber es apoyar a los compañeros morenistas mejor posicionados, también recalcó que la diputada tiene el respaldo del pueblo y está ganando popularidad.

Cabe destacar que el actual presidente municipal César Prieto manifestó su deseo de tener un perfil salmantino representando a morena en la candidatura, y ella teniendo origen sonorense, al parecer no figura en su visión. Sin embargo, el senador considera que Hades “es más guanajuatense que algunos otros políticos del estado de Guanajuato porque su amor lo ha manifestado profundamente a favor del estado”.

