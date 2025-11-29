Joven leonés cobraba derecho de piso en León como falso miembro de cártel

Luis Gerardo de 19 años amenazaba a locatarios de la zona centro para obtener mercancía y pagos periódicos

Redacción Notus29 noviembre, 2025

León.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informa que, derivado de una denuncia presentada de manera oportuna, se logró la identificación, aprehensión y vinculación a proceso de un joven de 19 años, identificado como LUIS GERARDO “N”, por su probable participación en hechos de extorsión agravada en un establecimiento ubicado en la zona centro de León.

Modus operandi detectado

La investigación estableció que el imputado acudió en dos ocasiones al negocio afectado para intimidar al personal, utilizando amenazas de violencia, presentándose falsamente como integrante de un grupo criminal y exigiendo:

  • La entrega inmediata de dinero,
  • La compra forzada de mercancía, y
  • La implementación de pagos periódicos, conocidos comúnmente como “derecho de piso”

Ante la presión y las amenazas, el encargado realizó un pago inicial por temor a una agresión contra el establecimiento y sus clientes.

Este tipo de conductas, basadas en la intimidación y la exigencia de pagos obligados, constituyen esquemas comunes de extorsión que buscan afectar a comercios y generar temor en la comunidad.

Investigación y detención

Tras recibir la denuncia el 22 de noviembre, la Fiscalía activó de inmediato su aparato de investigación, estableciendo la identidad del presunto responsable y actuando sin demora:

  • 23 de noviembre: se solicitó orden de aprehensión.
  • 24 de noviembre: se ejecutó la orden y se puso al imputado a disposición del Juez de Control

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso por el delito de extorsión agravada, imponiendo prisión preventiva como medida cautelar.

Redacción Notus29 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información