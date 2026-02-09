Encabeza Lorena Alfaro izamiento de bandera en el marco del aniversario de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En un ambiente de respeto, unidad y civismo, autoridades del Gobierno de Irapuato, encabezadas por la presidenta municipal Lorena Alfaro García, llevó a cabo el tradicional izamiento de bandera correspondiente al mes de febrero.

El evento, además de cumplir con el protocolo cívico, se convirtió en un espacio de reflexión sobre el amor a la patria, el respeto a los símbolos nacionales y el sentido de pertenencia, en el marco de las festividades por el 479 aniversario de la fundación de la ciudad.

Lorena Alfaro García destacó la participación de las escuelas David Alfaro Siqueiros y del Club de Leones, reafirmando que Irapuato se construye día con día con la participación activa de todas y todos.

“En este mes que nos llena de orgullo, al conmemorar el aniversario de nuestra ciudad, estar presentes frente a nuestra bandera es un acto de compromiso, respeto y amor por México y por Irapuato. Queremos que todas y todos los irapuatenses hablen bien de su municipio y que, ante los desafíos, nos pongamos a trabajar y a proponer juntos”, expresó.

Por su parte, Joyce Guerrero Barajas, directora general de Educación y de las Juventudes, resaltó la importancia de estos actos cívicos en la formación integral de las nuevas generaciones, subrayando que el respeto a los símbolos patrios es fundamental para construir una cultura de paz desde las aulas y las familias.

“El izamiento de nuestra bandera es un acto que nos convoca a la unidad, al respeto y al amor por nuestra patria; es también un momento para recordar que nuestros símbolos nacionales representan la historia y los valores que compartimos como mexicanas y mexicanos”, señaló.

Febrero es un mes significativo para Irapuato y para México, ya que se conmemora el 479 aniversario de la fundación de la ciudad, una tierra de trabajo, historia y gente que avanza con determinación, así como el Día de la Bandera.

Este izamiento marca el inicio de una semana llena de actividades culturales y artísticas en el marco del Festival de la Ciudad, que contempla conciertos, talleres y actividades para toda la familia en el Centro Histórico.

Así mismo, se realizará la entrega de la Presea Vasco de Quiroga, la máxima distinción irapuatense, que será otorgada el próximo domingo a un ciudadano distinguido.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refuerza el eje de atención “Tu Irapuato”, que forma parte del Programa de Gobierno Municipal y la estrategia Irapuato 27, reafirmando que Irapuato es una ciudad que avanza con paso firme, identidad y valores.