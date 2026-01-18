Sheinbaum  visita Guanajuato

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó la comunidad de Cruz de Palmar, en el municipio de San Miguel de Allende, donde anunció el Plan de Justicia Social para los pueblos Chichimecas y Otomíes de los estados de Guanajuato y Querétaro, una estrategia integral para atender demandas históricas de estas comunidades originarias.

A su llegada, la mandataria federal fue recibida por integrantes de la hermandad Hñähñu-Chichimecas, quienes le ofrecieron una bendición a los cuatro vientos y realizaron la entrega simbólica de un bastón de mando único, como muestra de reconocimiento y confianza comunitaria.

Durante su mensaje, Sheinbaum Pardo subrayó la importancia de impulsar acciones integrales que garanticen el acceso a servicios básicos, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo comunitario con enfoque de justicia social, siempre con la participación directa de las comunidades beneficiadas.

“Este reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes es una característica del momento histórico que estamos viviendo, le llamamos la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, señaló Claudia Sheinbaum.

El Plan de Justicia contempla políticas públicas coordinadas entre los distintos niveles de gobierno para atender rezagos históricos de los pueblos Chichimeca-Otomí. Entre los temas prioritarios reconocidos se encuentran el decreto y decálogo de lugares sagrados, la restauración y protección de capillas familiares, así como la atención y dotación de agua potable en la región.

Así mismo la presidenta anunció el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (FAISPIAM) el cual se consolidará como un derecho permanente, garantizando que cada año las comunidades reciban recursos de manera directa, con montos crecientes y decisión comunitaria sobre el uso de los recursos.

Asimismo, la presidenta destacó como uno de los logros el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar en San Miguel de Allende, un espacio que reconoce y dignifica el trabajo histórico de las parteras, pilar fundamental de la salud comunitaria y la preservación de saberes ancestrales.

En representación del Gobierno del Estado de Guanajuato, la presidenta fue recibida por el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien acudió en nombre de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, actualmente en gira de trabajo por España.

Con este anuncio, el Gobierno de México busca avanzar hacia una justicia social con identidad, colocando a los pueblos originarios en el centro de las decisiones públicas.